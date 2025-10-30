Затрудняют работу дождь и туман. В ВСУ рассказали, как выбивают врага из Покровска

ВСУ наращивают силы для поиска и уничтожения врага в Покровске Донецкой области, несмотря на сильный дождь и туман, которые затрудняют работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Силы обороны продолжают операцию по противодействию оккупантам, которым удалось инфильтроваться и накопиться в Покровске. Продолжаем наращивать силы и средства для поиска и уничтожения противника. В частности, увеличивается количество средств беспилотных систем", - заявили в подразделении ВСУ.

Сообщается, что всего 29 октября украинские воины ликвидировали в Покровске 13 оккупантов. Четыре из них - возле стелы, что на въезде в город в северо-западной части.

Последние дни работа по уничтожению врага была затруднена из-за неблагоприятных погодных условий. Так, туман и дождь снижали эффективность воздушной разведки.

"После длительной тишины россияне возобновили на нашем направлении "тактику флагоштоков" - установление своих "тряпок" с распространением соответствующих видео в соцсетях. Применение этого примитивного инструмента ИПСО вместе с ложными заявлениями об окружении города - лишь демонстрация того, что враг хочет выдать желаемое за действительное", - добавили военные.

Оккупанты не закрепляются в районах города Покровск, а периодически перемещаются. В частности, переодеваясь в гражданскую одежду. Логистика в Покровск затруднена из-за наличия в небе значительного количества вражеских FPV, но возможна.

Ситуация в районе Мирнограда

Если Покровск враг атакует преимущественно пехотой, то у Мирнограда - использует как инфильтрацию на нескольких направлениях обороны, так и открытое применение бронетехники.

На днях россияне совершили очередной механизированный штурм. В течение вражеской атаки наши военные уничтожили 5 единиц бронетехники, 2 автомобиля и по меньшей мере 14 оккупантов. Восемь из них - в окрестностях Мирнограда. Силы обороны продолжают работу по выявлению и уничтожению остатков оккупантов.