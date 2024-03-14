По усій території України оголосили тривогу: в чому причина (відбій)

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Про масштабну повітряну тривогу в Україні - в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки новини використовувались дані карти повітряних тривог, Telegram-каналів Повітряних сил України, "Суспільного".
Де оголошено тривогу
Станом на 12:44, повітряну тривогу оголосили по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:44 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Згідно з даними Повітряних сил України, в Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок, який розташований у Північній Осетії.
Загроза застосування балістики та вибухи у Харкові
О 12:34 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом. Через декілька хвилин, як пише "Суспільне", у Харкові пролунали вибухи, ймовірно - за межами міста.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 13:27 в Україні почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.
Зранку, 14 березня, у Києві та більшості областей вже оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.
У ніч проти 14 березня терористи вкотре атакували України дронами-камікадзе. Загалом ворог випустив 36 "Шахедів", з яких 22 вдалося збити нашим силам ППО.
Також вночі росіяни завдали ударів по обʼєктах телевізійної інфраструктури Харківської області. За даними місцевої влади, наразі на частині тривають відновлювальні роботи.
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