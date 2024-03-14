По усій території України оголосили тривогу: в чому причина (відбій)

Під час підготовки новини використовувались дані карти повітряних тривог, Telegram-каналів Повітряних сил України, "Суспільного".

Де оголошено тривогу

Станом на 12:44, повітряну тривогу оголосили по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:44 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Згідно з даними Повітряних сил України, в Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок, який розташований у Північній Осетії.

Загроза застосування балістики та вибухи у Харкові

О 12:34 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом. Через декілька хвилин, як пише "Суспільне", у Харкові пролунали вибухи, ймовірно - за межами міста.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 13:27 в Україні почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Не перша тривога та нічні удари

Зранку, 14 березня, у Києві та більшості областей вже оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.

У ніч проти 14 березня терористи вкотре атакували України дронами-камікадзе. Загалом ворог випустив 36 "Шахедів", з яких 22 вдалося збити нашим силам ППО.

Також вночі росіяни завдали ударів по обʼєктах телевізійної інфраструктури Харківської області. За даними місцевої влади, наразі на частині тривають відновлювальні роботи.