По всей территории Украины объявили тревогу: в чем причина

При подготовке новости использовались данные карты воздушных тревог, Telegram-каналов Воздушных сил Украины, "Суспільного".

Где объявлена тревога

По состоянию на 12.44, воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:44 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Согласно данным Воздушных сил Украины, в Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок, который расположен в Северной Осетии.

Угроза применения баллистики и взрывы в Харькове

В 12:34 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения врагом. Через несколько минут, как пишет "Суспільне", в Харькове прогремели взрывы, вероятно - за пределами города.

Не первая тревога

Утром, 14 марта, в Киеве и большинстве областей уже объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с востока.

В ночь на 14 марта террористы в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В целом враг выпустил 36 "Шахедов", из которых 22 удалось сбить нашим силам ПВО.

Также ночью россияне нанесли удары по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области. По данным местных властей, сейчас на части продолжаются восстановительные работы.