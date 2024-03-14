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Війська РФ запустили по Україні кілька груп "Шахедів": де оголошена тривога

Четвер 14 березня 2024 01:36
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Війська РФ запустили по Україні кілька груп "Шахедів": де оголошена тривога Фото: в Україні через атаку "Шахедів" оголошена повітряна тривога в кількох областях (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники запустили по Україні кілька груп ударних дронів типу "Шахед" у ніч проти 14 лютого. В низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали у низці регіонів спочатку близько першої ночі.

Як поінформували військові, був зафіксований рух групи "Шахедів" через Миколаївську область у бік Кіровоградської області.

Після цього тривога була оголошена також як на півдні та у центрі країни, так і на сході та півночі.

Як розповіли в ПС о 01:26, ворожі дрони продовжували рух через Кіровоградську область у північному напрямку.

Крім того, була зафіксована нова група ударних безпілотників окупантів, запущена із півдня, "Шахеди" росіян прямували через Херсонську область в напрямку Миколаївської області.

Оновлено о 01:55

Пізніше в Повітряних силах заявили, що ворожа атака із застосуванням "Шахедів" триває.

Дрони противника у Кіровоградській області прямують курсом на північ є загроза для Полтавської області. Також ударні безпілотники летять у Дніпропетровську область та Кіровоградську область.

Оновлено о 01:59

"Нова група "Шахедів" із південно-східного напрямку! Курс - на Дніпропетровщину!", - передали в командуванні ПС.

Жителів регіонів, де оголошена тривога, просять перебувати в укриттях та пам'ятати про правило "двох стін".

Війська РФ запустили по Україні кілька груп &quot;Шахедів&quot;: де оголошена тривога

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти практично щодня завдають по містах України повітряні удари із застосуванням як ракетного озброєння усіх типів, так із дронами-камікадзе. Так, нагадаємо, у ніч проти 12 березня інтервенти запустили "Шахеди" по Україні - у низці регіонів оголосили повітряну тривогу. Зокрема, вибухи лунали на Хмельниччині.

Як пізніше розповіли у Повітряних силах ЗСУ, російські війська вночі атакували територію України дронами типу "Шахед" та крилатою ракетою. Сили ППО знищили більшість безпілотників. Зокрема, окупанти запустили 22 "шахеди", 17 з яких було збито.

Нагадаємо також, вночі проти 13 березня російські війська атакували Суми за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед", під час повітряної тривоги в місті було чути вибухи. Один із дронів влучив у п'ятиповерховий будинок. На місці події працювали аварійно-рятувальні служби.

В ОВА повідомляли, що з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Також повідомлялось про двох загиблих.

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