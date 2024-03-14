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У Києві та більшості областей - повітряна тривога. Є загроза балістики (відбій)

Четвер 14 березня 2024 08:35
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У Києві та більшості областей - повітряна тривога. Є загроза балістики (відбій) Фото: у Києві та областях повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві та більшості областей 14 березня оголосили повітряну тривогу. Причина тому - загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

(Оновлено 09:09). Відбій загрози

Мапа тривог

(Оновлено 08:48). Повітряна тривога продовжує поширюватися на західні регіони

У Києві та більшості областей - повітряна тривога. Є загроза балістики (відбій)

Станом на 08:35 мапа повітряних тривог виглядає так:

У Києві та більшості областей - повітряна тривога. Є загроза балістики (відбій)

Причина тривоги

За інформацією прес-служби Командування Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.

Обстріли України

Раніше повідомлялося, що окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, і повітряна тривога цієї ночі була оголошена у багатьох областях. РФ випустила 36 "Шахедів", з яких 22 вдалося збити нашим силам ППО.

Нагадаємо, що сьогодні ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури Харківської області. За даними місцевої влади, наразі на частині тривають відновлювальні роботи.

Зокрема, ворог бив і по самому Харкову, атакувавши Шевченківський район. Внаслідок атаки там пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.

Як пізніше розповів мер міста, другий за ранок "приліт" через російський удар стався у лісосмузі Харкова поряд з нежитловими приміщеннями.

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