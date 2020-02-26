Усиленный контроль на границе и новый алгоритм: как Украина реагирует на коронавирус в Европе

Украина усилила меры на границе из-за коронавируса, введен температурный контроль
Коронавирус в Европе продолжает распространяться, Украина предпринимает меры для предотвращения случаев заболевания на территории страны. Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.
Фото: facebook.com/DPSUkraine
Кабинет министров Украины на заседании 26 февраля назначил замглавы Минздрава Виктора Ляшко главным санитарным врачом. Ляшко будет координировать действия всех необходимых служб по организации работы по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.
В медцентре "Новые Санжары", где в обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, ситуация стабильная. Ни у кого из размещенных в медцентре нет симптомов коронавируса. Как известно, в обсервации вместе с эвакуированными находится глава Минздрава Зоряна Скалецкая.
"В обсервации у нас сегодня экватор. Утренний медицинский осмотр не зафиксировал повышение температуры", - заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
"Укрпочта" сообщила, что начиная с 26 февраля возобновляются поставки всех видов экспортных отправлений в Китай. Кроме того, в пресс-службе отметили, что отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.
Отметим, ранее поставки в Китай были приостановлены из-за распространения коронавируса.
Из-за угрозы распространения коронавируса на всех пунктах пропуска на границе Украины будут проверять температуру у всех прибывших. Температурный скрининг будут проводить в аэропортах, а также на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.
Кроме того, по словам главы МВД Арсена Авакова, температурный контроль планируют ввести и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными Крымом и Донбассом.
На данный момент коронавирус зафиксирован в таких европейских странах как: