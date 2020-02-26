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Все умершие от коронавируса в Италии были пожилыми людьми

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 09:29
Все умершие от коронавируса в Италии были пожилыми людьми
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Все погибшие имели серьезные проблемы со здоровьем

Все умершие от коронавируса в Италии были пожилыми людьми и имели серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere.

Так, возраст погибших от коронавируса составляет от 62 до 84 лет. По данным Corriere, у умерших были проблемы со здоровьем.

В частности, у 68-летней жительницы Кремоны был рак, а незадолго до смерти произошел сердечный приступ. Еще одна 76-летняя женщина болела различными патологиями.

Кроме того, нескольким погибшим делали тест на заражение коронавирусом уже после смерти, поскольку они были доставлены в больницу с симптомами других болезней.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии от заражения коронавирусом скончались 11 человек. Было известно, что количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом возросло до 322.

Также РБК-Украина писало, что по версии премьер-министра Италии Джузеппе Конте, распространению нового коронавируса COVID-19 в стране способствовало неправильное управление больницей в северной Италии.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде. Количество зараженных коронавирусом в Испании возросло до 7. Вирус был обнаружен у 24-летнего молодого человека, который недавно ездил в Италию.

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