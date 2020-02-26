Посилений контроль на кордоні і новий алгоритм: як Україна реагує на коронавірус в Європі

Україна посилила заходи на кордоні через коронавірус, введений температурний контроль
Коронавірус в Європі продовжує поширюватися, Україна вживає заходів для запобіганню випадкам захворювання на території країни. Детальніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.
Фото: facebook.com/DPSUkraine
Кабінет міністрів України на засіданні 26 лютого призначив заступника голови МОЗ Віктора Ляшка головним санітарним лікарем. Ляшко буде координувати дії всіх необхідних служб з організації роботи щодо запобігання попадання коронавіруса на територію України.
В медцентрі "Нові Санжари", де в обсервації знаходяться евакуйовані з Китаю українці та іноземці, ситуація стабільна. Ні в кого з розміщених у медцентрі немає симптомів коронавіруса. Як відомо, в обсервації разом з евакуйованими перебуває глава МОЗ Зоряна Скалецька.
"В обсервації у нас сьогодні екватор. Ранковий медичний огляд не зафіксував підвищення температури", - заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.
"Укрпошта" повідомила, що починаючи з 26 лютого поновлюються постачання всіх видів експортних відправлень в Китай. Крім того, в прес-службі зазначили, що відправлення з Китаю продовжують надходити в Україну.
Зазначимо, раніше поставки в Китай були припинені через поширення коронавіруса.
Через загрозу поширення коронавіруса на всіх пунктах пропуску на кордоні України будуть перевіряти температуру у всіх прибулих. Температурний скринінг будуть проводити в аеропортах, а також на автомобільних та залізничних пунктах пропуску.
Крім того, за словами глави МВС Арсена Авакова, температурний контроль планують запровадити і на КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.
На даний момент коронавірус зафіксований у таких європейських країнах як: