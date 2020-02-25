У всех прибывших в Украину будут проверять температуру из-за коронавируса

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

В случае обнаружения температуры, человека отправят на дополнительное обследование

На всех пунктах пропуска на границе Украины будут проверять температуру прибывших граждан из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, температурный скрининг будут проводить как в аэропортах, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1000 человек. Кроме этого, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей", - сказал Аваков.

Глава МВД добавил, что в случае, если на границе будет зафиксирован человек с повышенной температурой, он будет отправлен на дополнительные обследования.

Ранее РБК-Украина писало, что в аэропорту "Киев", в связи со вспышкой коронавируса в отдельных районах Италии рейсы, которые прибывают из этой страны, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом.

Отметим, на данный момент в Украине не зафиксировали ни одного случая коронавируса. При этом в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы попала женщина, которая приехала из Италии, ее проверяют на новый тип коронавируса.