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Трубін долучився до рекорду: "Бенфіка" й "Челсі" на клубному ЧС провели найдовший матч в історії

Шарлотт, Неділя 29 червня 2025 12:18
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Трубін долучився до рекорду: "Бенфіка" й "Челсі" на клубному ЧС провели найдовший матч в історії Фото: Анатолій Трубін в рекордній зустрічі не порадував (facebook.com/SLBenfica)
Автор: Андрій Костенко

На клубному чемпіонаті світу стався безпрецедентний випадок – матч між лісабонською "Бенфікою" та лондонським "Челсі" затягнувся майже на п'ять годин і встановив новий рекорд серед офіційних футбольних поєдинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.

Скільки тривав поєдинок

Наприкінці основного часу матчу 1/8 фіналу клубного ЧС "Бенфіка" – "Челсі", що відбувався в американському місті Шарлотт, гра була призупинена через негоду.

Словенський арбітр Славко Вінчіч діяв строго за протоколом ФІФА: якщо в радіусі 13 кілометрів від арени з'являються блискавки, гравці повинні піти до роздягальні, а вболівальники – зі стадіону.

В результаті затримка тривала понад дві години, хоча до завершення основного часу залишалося лише менше п'яти хвилин. "Челсі" був попереду – 1:0.

Після вимушеної паузи гра поновилася, і "Бенфіка" зуміла зрівняти рахунок на 90+5 хвилині завдяки реалізованому пенальті від Анхеля Ді Марії. У результаті матч перейшов в овертайм, де лондонський клуб дотиснув суперника – 4:1.

Таким чином, матч з урахуванням вимушеної перерви тривав близько 4 годин і 40 хвилин. З них понад дві години пішло на паузу, а понад 2,5 години – на безпосередню гру. Це дозволило оновити офіційний рекорд тривалості футбольного матчу.

Скільки тримався попередній рекорд

Попередній рекорд тримався з 1909 року, коли в Австрії дві віденські команди – "Фірст" та "Хакоах" провели поєдинок тривалістю 3 години 23 хвилини. Тоді ще не існувало серії пенальті, а матч тривав до перемоги однієї з команд.

Водночас, неофіційний світовий рекорд належить благодійному поєдинку, який у 2019 році провели в британському Саутгемптоні – гра тривала 169 годин (понад тиждень). Вона була занесена до Книги рекордів Гіннеса і мала на меті зібрати кошти для благодійного фонду.

Тренер "Челсі" розкритикував організацію ЧС

Головний тренер лондонців Енцо Мареска залишився вкрай незадоволений затримкою. Після матчу він жорстко висловився на адресу організаторів:

"Матч переривають, а на полі відбувається незрозуміло що. Особисто для мене це не футбол. Ми не можемо перебувати на стадіоні так довго. Я розумію, що мова про безпеку, але якщо такі речі відбуваються постійно – можливо, це не найкраще місце для проведення турніру?", - заявив він.

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Футбол Чемпіонат світу Бенфика Челси
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