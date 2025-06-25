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Усик перед боєм з Дюбуа отримав нового промоутера: хто представлятиме інтереси чемпіона в реванші

Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа інтереси Олександра Усика представлятиме нова промоутерська компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxRec.

Замість К2 – Usyk17

У профілі Усика на цьому авторитетному порталі тепер замість K2 Promotions вказано Usyk17Promotions. Це – власна компанія українського боксера.

Водночас у графі "промоутер" все ще значиться Олександр Красюк – багаторічний партнер Усика та гендиректор K2 Promotions, з яким чемпіон несподівано розірвав співпрацю декілька днів тому.

Що відомо про компанію Усика

Usyk17Promotions була заснована самим боксером ще у 2020 році. Компанія вже організувала кілька вечорів боксу в Україні.

Раніше Усик заявляв, що її головна мета – підтримка молодих українських талантів та розвиток боксу в країні.

Головне про бій Усик - Дюбуа 2

Раптова зміна промоутера сталася менш ніж за місяць до найголовнішого бою року – реваншу Усик – Дюбуа, що відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок головного бою вечора – орієнтовно о 22:00 за київським часом.

Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомили, як у команді Усика пояснили несподіваний розрив з промоутером Красюком за три тижні до найважливішого бою.

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