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Як Усик став королем боксу: 5 головних перемог (відео)

Середа 25 червня 2025 08:00
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Як Усик став королем боксу: 5 головних перемог (відео) Олександр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Styler Editor 4

Олександр Усик - боксер, який змінює правила гри. Від перших титулів у крузервейті до тріумфів у надважкій вазі - кожен його бій стає подією.

РБК-Україна у цій добірці нагадає про п’ять поєдинків, які визначили його шлях до вершини світового боксу.

Олександр Усик - Кшиштоф Гловацкі (17 вересня 2016)

В польському Гданську Олександр Усик боровся за титул WBO у важкій вазі.

Це був перший титульний бій Усика на профі-рингу - і одразу на виїзді, проти непереможного поляка. Усик не тільки переміг, а й продемонстрував клас світового рівня: джеб, дистанція, контроль рингу.

З цього моменту його почали називати головною загрозою у крузервейті. Усик став чемпіоном світу вже в 10-му бою - один з найшвидших шляхів до титулу в історії.

Олександр Усик - Мурат Гассієв (21 липня 2018)

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександр Усик провів у Москві (WBSS+4 пояси).

Це був фінал турніру World Boxing Super Series, де переможець забирав усе. Усик провів ідеальний бій у ворожій Москві: він переграв нокаутера Гассієва в кожному раунді, не давши шансів.

Перемога зробила Усика абсолютом у першій важкій вазі. Після цього бою Усика почали всерйоз розглядати як претендента на надважку вагу.

Олександр Усик - Тоні Белью (10 листопада 2018)

Захист усіх титулів у крузервейті відбувся в англійському місті Манчестер. На кону абсолютне чемпіонство.

Белью - народний улюбленець Британії, гроза топів. Багато хто сумнівався в Усику через агресивний стиль опонента. Але Олександр витримав тиск, технічно знищив британця і нокаутував у 8-му раунді.

Це був останній бій у крузервейті - після цього український боксер оголосив про перехід у хевівейт, де почався новий розділ в його кар’єрі.

Олександр Усик - Ентоні Джошуа (25 вересня 2021)

Лондон, Англія, стадіон Tottenham Hotspur. На кону - три титули у надважкій вазі: WBA, IBF та WBO. У центрі уваги - бій, що може змінити розстановку сил у світовому боксі.

Усик вважався андердогом. Джошуа - молодший, сильніший, чемпіон. Але українець шокував світ: він розібрав суперника тактично, фізично і психологічно.

Бій був одностороннім - Усик в кінці навіть ледь не нокаутував британця. Це була сенсація року. Усик став чемпіоном світу у другій категорії - надважкій.

Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі (18 травня 2024)

У Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбувся історичний бій за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті - володаря всіх головних поясів. Це протистояння визначило беззаперечного короля суперважкої ваги в сучасному боксі.

Ф’юрі був непереможним і важчим на 15+ кг. Але Усик знову довів, що техніка важливіша за масу. Він зламав Тайсона у 9 раунді і виграв роздільним рішенням суддів.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі з часів Леннокса Льюїса (1999) і першим у 4-поясну еру.

Усик - Дюбуа 2: що відомо про бій

Бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа запланований на 19 липня і відбудеться в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Цей поєдинок стане другою зустріччю боксерів у рингу та одним із найочікуваніших боксерських протистоянь літа.

На кону стоятимуть всі чотири основні пояси в надважкій вазі: WBA, WBC, WBO (ними зараз володіє українець) та IBF (він наразі знаходиться у британця).

Опонент Усика демонструє максимальну впевненість у своїй перемозі над Олександром. Британський боксер переконаний, що цього разу зможе переграти українця і довести, що заслуговує на чемпіонський титул.

Також британський супертяж Фабіо Вордлі, який мав досвід спарингів з обома боксерами, висловив упевненість щодо результату майбутнього бою.

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