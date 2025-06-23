"Усвідомлено і без конфліктів". В команді Усика пояснили розрив з промоутером Красюком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT .

"Час будувати своє"

Керівник команди Усика і СЕО платформи Ready to Fight Сергій Лапін прокоментував розрив так:

"Це природній етап, через який проходили багато хто – Мейвезер, Де Ла Хойя, Пак'яо, Альварес. Усик дійшов до моменту, коли настав час будувати щось своє. У нього сильна, професійна команда, яка давно відповідає за ключові напрями – від тренувального процесу до розвитку бренду".

Лапін також наголосив, що рішення було ухвалене "усвідомлено, без конфліктів і з повагою до спільного досвіду".

Розрив відбувся за три тижні до реваншу з британцем Даніелем Дюбуа, який пройде 19 липня в Лондоні.

Красюк попрощався в Instagram

Про розрив співпраці повідомив Олександр Красюк. 22 червня він опублікував відповідний пост на своїй сторінці в Instagram.

Партнерство між Усиком і компанією K2 Promotions під керівництвом Красюка тривало з 2013 року, коли після золотої Олімпіади в Лондоні-2012 українець перейшов у професіонали. Разом вони пройшли шлях від дебюту на профі-рингу до абсолютного чемпіонства одразу у двох вагових категоріях.

Наразі невідомо, чи завершить Усик кар'єру як "вільний агент", чи підпише нову угоду з іншим промоутером.