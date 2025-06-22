Перед битвою за абсолют. Усик і його промоутер несподівано припинили співпрацю, що тривала 12 років
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та WBC у надважкій вазі Олександр Усик припинив співпрацю зі своїм багаторічним промоутером Олександром Красюком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram Красюка.
Неймовірна подорож
Співпраця між Усиком і Красюком розпочалася у 2013 році, коли боксер перейшов із любительського боксу в професіональний. За 12 років боксер провів 23 поєдинки, жодного разу не програвши та ставши дворазовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.
"Це була неймовірна подорож – 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. У 2013 році я дав тобі слово – і я його дотримав. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію", - написав Красюк у соцмережі.
Він також перелічив головні здобутки Усика за роки спільної роботи:
- Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.
- Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі.
- Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.
- Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.
Причини припинення співпраці офіційно не озвучені. Усик наразі також не коментував розрив, який відбувся менш ніж за місяць до його наступного поєдинку – за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з британцем Даніелєм Дюбуа.
Спрівпраця тривала 12 років (instagram.com/alex.krassyuk)
Головне про бій Усик - Дюбуа 2
Бій-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок головного бою вечора – орієнтовно о 22:00 за київським часом.
Це буде перший поєдинок за титул абсолютного чемпіона у хевівейті у Великій Британії.
Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.
У першому бою суперників, що відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Проте бій не обійшовся без суперечок. У п'ятому раунді Дюбуа наніс удар, після якого українець присів на підлогу рингу. Втім рефері не зарахував нокдаун, визнавши що удар прийшовся нижче поясу, хоча Дюбуа вважав його чистим. Це призвело до скандалу, проте апеляція британців не змінила результату.
Раніше Усик сказав, хто стане новим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті після нього.
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