Усик перед боєм з Дюбуа отримав нового промоутера: хто представлятиме інтереси чемпіона в реванші

У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа інтереси Олександра Усика представлятиме нова промоутерська компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxRec .

Замість К2 – Usyk17

У профілі Усика на цьому авторитетному порталі тепер замість K2 Promotions вказано Usyk17Promotions. Це – власна компанія українського боксера.

Водночас у графі "промоутер" все ще значиться Олександр Красюк – багаторічний партнер Усика та гендиректор K2 Promotions, з яким чемпіон несподівано розірвав співпрацю декілька днів тому.

Що відомо про компанію Усика

Usyk17Promotions була заснована самим боксером ще у 2020 році. Компанія вже організувала кілька вечорів боксу в Україні.

Раніше Усик заявляв, що її головна мета – підтримка молодих українських талантів та розвиток боксу в країні.