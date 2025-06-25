Усик перед боем с Дюбуа получил нового промоутера: кто будет представлять интересы чемпиона в реванше

В поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Даниэля Дюбуа интересы Александра Усика будет представлять новая промоутерская компания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxRec .

Вместо К2 - Usyk17

В профиле Усика на этом авторитетном портале теперь вместо K2 Promotions указано Usyk17Promotions. Это - собственная компания украинского боксера.

В то же время в графе "промоутер" все еще значится Александр Красюк - многолетний партнер Усика и гендиректор K2 Promotions, с которым чемпион неожиданно разорвал сотрудничество несколько дней назад.

Что известно о компании Усика

Usyk17Promotions была основана самим боксером еще в 2020 году. Компания уже организовала несколько вечеров бокса в Украине.

Ранее Усик заявлял, что ее главная цель - поддержка молодых украинских талантов и развитие бокса в стране.