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Усик перед боем с Дюбуа получил нового промоутера: кто будет представлять интересы чемпиона в реванше

Лондон, Среда 25 июня 2025 16:41
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Усик перед боем с Дюбуа получил нового промоутера: кто будет представлять интересы чемпиона в реванше Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Даниэля Дюбуа интересы Александра Усика будет представлять новая промоутерская компания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxRec.

Вместо К2 - Usyk17

В профиле Усика на этом авторитетном портале теперь вместо K2 Promotions указано Usyk17Promotions. Это - собственная компания украинского боксера.

В то же время в графе "промоутер" все еще значится Александр Красюк - многолетний партнер Усика и гендиректор K2 Promotions, с которым чемпион неожиданно разорвал сотрудничество несколько дней назад.

Что известно о компании Усика

Usyk17Promotions была основана самим боксером еще в 2020 году. Компания уже организовала несколько вечеров бокса в Украине.

Ранее Усик заявлял, что ее главная цель - поддержка молодых украинских талантов и развитие бокса в стране.

Главное о бое Усик - Дюбуа 2

Внезапная смена промоутера произошла менее чем за месяц до главного боя года - реванша Усик - Дюбуа, который состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, которая состоялась 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщили, как в команде Усика объяснили неожиданный разрыв с промоутером Красюком за три недели до важнейшего боя.

Также читайте о 5 главных победах, благодаря которым Усик стал королем бокса.

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