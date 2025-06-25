Усик перед боем с Дюбуа получил нового промоутера: кто будет представлять интересы чемпиона в реванше
В поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Даниэля Дюбуа интересы Александра Усика будет представлять новая промоутерская компания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxRec.
Вместо К2 - Usyk17
В профиле Усика на этом авторитетном портале теперь вместо K2 Promotions указано Usyk17Promotions. Это - собственная компания украинского боксера.
В то же время в графе "промоутер" все еще значится Александр Красюк - многолетний партнер Усика и гендиректор K2 Promotions, с которым чемпион неожиданно разорвал сотрудничество несколько дней назад.
Что известно о компании Усика
Usyk17Promotions была основана самим боксером еще в 2020 году. Компания уже организовала несколько вечеров бокса в Украине.
Ранее Усик заявлял, что ее главная цель - поддержка молодых украинских талантов и развитие бокса в стране.
Главное о бое Усик - Дюбуа 2
Внезапная смена промоутера произошла менее чем за месяц до главного боя года - реванша Усик - Дюбуа, который состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.
Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.
Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, которая состоялась 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее сообщили, как в команде Усика объяснили неожиданный разрыв с промоутером Красюком за три недели до важнейшего боя.
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