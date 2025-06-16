Усик назвав кращого за себе боксера: кого українець вважає номером один

Кого Усик вважає найкращим боксером планети

В одному з інтерв’ю Усик назвав ім’я того, кого особисто вважає номер один pound-for-pound - незалежно від вагової категорії.

"Для мене номер один - Теренс Кроуфорд. Мені подобається цей хлопець, він чудовий боєць. А я, можливо, №17", - заявив Усик з усмішкою.

Хоча багато експертів і вболівальників вважають саме Усика найкращим у світі, адже він:

не зазнав жодної поразки в професійному боксі

виграв Олімпійське золото

став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі

піднявся у хевівейт і завоював усі чотири основні титули, перемігши Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі.

Підтвердженням цього статусу українця є також і те, що він вже рік на вершині рейтингу P4P від The Ring.

Хто такий Теренс Кроуфорд

Щодо Теренса Кроуфорда, якого Усик назвав найкращим, то американець зробив надзвичайну кар’єру. "Мисливець" залишається непереможеним на професійному ринзі та має унікальне досягнення - звання абсолютного чемпіона світу одразу у двох вагових категоріях - суперлегкій та напівсередній.

Кроуфорд народився 28 вересня 1987 року в Омасі, штат Небраска. Він розпочав займатися боксом у віці семи років і ще до професійної кар’єри виграв низку національних турнірів у США. Його професійний дебют відбувся у 2008 році, а вже через кілька років він виборов титул WBO у легкій вазі.

Світову славу Кроуфорду принесли перемоги у категоріях до 140 і 147 фунтів. У 2017 році він став абсолютним чемпіоном у першій напівсередній вазі, об’єднавши всі чотири основні пояси - WBA, WBC, IBF та WBO.

У 2023 році він повторив цей успіх у напівсередній вазі, здолавши Еррола Спенса технічним нокаутом. Після цього Кроуфорд піднявся до категорії до 154 фунтів і здобув ще один чемпіонський титул.

Цікаво, що Кроуфорд став першим чоловіком-боксером в історії, який здобув статус абсолютного чемпіона у двох вагових категоріях за сучасною системою (всі чотири пояси).

Його стиль відзначається унікальною здатністю перемикатися між правосторонньою та лівосторонньою стійками, високою технічною підготовкою та універсальністю у рингу.

Боксер походить із неблагополучного району Омахи. Попри труднощі дитинства, зокрема домашнє насильство і проблеми з дисципліною в школі, він зумів побудувати блискучу спортивну кар’єру.

Сьогодні він також займається благодійністю, зокрема підтримує молодь у рідному місті та розвиває власну боксерську академію.

Наступний масштабний виклик для Кроуфорда - бій проти Сауля "Канело" Альвареса, який має відбутися 13 вересня 2025 року. Цей поєдинок стане боротьбою за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі (168 фунтів). Якщо Кроуфорд переможе, він стане єдиним боксером в історії, який здобув абсолют у трьох вагових категоріях.

Усик - Дюбуа 2: головне про бій

Бій-реванш між Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року (субота) на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Це вперше поєдинок за статус абсолютного чемпіона у хевівейті відбудеться на британській арені.

На кону - титули абсолютного чемпіона у надважкій вазі: WBA, WBC, WBO, IBF та The Ring. Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO, а Дюбуа - IBF

У першому бою (26 серпня 2023 року у Вроцлаві) Дюбуа спочатку відправив Усика у нокдаун ударом нижче пояса, який суддя визнав фолом, що дало Усику час на відновлення. Після чого українець здобув перемоги технічним нокаутом у 9-му раунді. Це призвело до скандалу, проте апеляція британців не змінила результату.