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Усик - Дюбуа 2. Два непереможених українця проведуть очний бій в андеркарді

Лондон, Неділя 15 червня 2025 10:31
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Усик - Дюбуа 2. Два непереможених українця проведуть очний бій в андеркарді Фото: Владислав Сіренко (instagram.com/vladsirenkoboxing)
Автор: Андрій Костенко

Українські боксери надважкої ваги Владислав Сіренко та Андрій Новицький проведуть бій один проти одного в андеркарді реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа на арені "Вемблі" в Лондоні 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Queensberry Promotions.

Українське дербі на "Вемблі"

Поєдинок Сіренка (22-0, 19 КО) та Новицького (15-0, 11 КО) стане першим очним протистоянням між двома топовими представниками українського хевівейту, які ще не зазнавали поразок у професіональній кар'єрі.

Сіренко стартував у профі-боксі в 2017 році. Але після серії яскравих перемог він був змушений взяти паузу через травми. У 2024 році боксер повернувся на ринг, провівши три переможні бої в США, після чого підписав контракт з британською промоутерською компанією Queensberry Promotions Френка Воррена. У своєму останньому бою, що відбувся в жовтні минулого року, Сіренко нокаутував американця Брендона Кармака у четвертому раунді.

Новицький, своєю чергою, дебютував на професійному рингу лише у 2023 році, однак за короткий термін здобув 15 перемог, з яких 11 — нокаутом. Боксер виступав на масштабних шоу, зокрема, бився в адеркарді поєдинку Усик-Ф'юрі 2 в Саудівській Аравії. В травні цього року він здобув переконливу перемогу нокаутом у першому раунді над перуанцем Девідом Сегаррою. Новицький є чинним володарем титулу WBC International у надважкій вазі.

Усик - Дюбуа 2. Два непереможених українця проведуть очний бій в андеркарді

Це вже другий поєдинок за участі вітчизняних боксерів в андеркарді. Раніше стало відомо, що в ринг на "Вемблі" вийде також представник напівважкої ваги Даніель Лапін, який зустрінеться з британцем Льюїсом Едмондсоном.

Усик -- Дюбуа: що відомо про реванш

Другий поєдинок між Усиком та Дюбуа пройде 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок головного бою вечора – орієнтовно о 22:00 за київським часом.

Це буде одна з наймасштабніших боксерських подій року. Лише вдруге в історії на кону стоятимуть усі чотири головні чемпіонські пояси в суперважкому дивізіоні.

Зараз Усик володіє поясами WBA, WBO та WBC. У власності Дюбуа – титул IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.

Раніше фітнес-тренер Олександра Усика розкрив таємниці його унікальних тренувань.

Також стало відомо, що Усик та Дюбуа отримають за реванш рекордні гонорари в своїх кар'рах.

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Бокс Олександр Усик
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