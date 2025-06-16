Усик назвал лучшего за себя боксера: кого украинец считает номером один

Кого Усик считает лучшим боксером планеты

В одном из интервью Усик назвал имя того, кого лично считает номер один pound-for-pound - независимо от весовой категории.

"Для меня номер один - Теренс Кроуфорд. Мне нравится этот парень, он замечательный боец. А я, возможно, №17", - заявил Усик с улыбкой.

Хотя многие эксперты и болельщики считают именно Усика лучшим в мире, ведь он:

не потерпел ни одного поражения в профессиональном боксе

выиграл Олимпийское золото

стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе

поднялся в хевивейт и завоевал все четыре основных титула, победив Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Подтверждением этого статуса украинца является также и то, что он уже год на вершине рейтинга P4P от The Ring.

Кто такой Теренс Кроуфорд

Что касается Теренса Кроуфорда, которого Усик назвал лучшим, то американец сделал необычайную карьеру. "Охотник" остается непобежденным на профессиональном ринге и имеет уникальное достижение - звание абсолютного чемпиона мира сразу в двух весовых категориях - суперлегкой и полусредней.

Кроуфорд родился 28 сентября 1987 года в Омахе, штат Небраска. Он начал заниматься боксом в возрасте семи лет и еще до профессиональной карьеры выиграл ряд национальных турниров в США. Его профессиональный дебют состоялся в 2008 году, а уже через несколько лет он завоевал титул WBO в легком весе.

Мировую славу Кроуфорду принесли победы в категориях до 140 и 147 фунтов. В 2017 году он стал абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе, объединив все четыре основных пояса - WBA, WBC, IBF и WBO.

В 2023 году он повторил этот успех в полусреднем весе, одолев Эррола Спенса техническим нокаутом. После этого Кроуфорд поднялся в категорию до 154 фунтов и получил еще один чемпионский титул.

Интересно, что Кроуфорд стал первым мужчиной-боксером в истории, который получил статус абсолютного чемпиона в двух весовых категориях по современной системе (все четыре пояса).

Его стиль отличается уникальной способностью переключаться между правосторонней и левосторонней стойками, высокой технической подготовкой и универсальностью в ринге.

Боксер происходит из неблагополучного района Омахи. Несмотря на трудности детства, в частности домашнее насилие и проблемы с дисциплиной в школе, он сумел построить блестящую спортивную карьеру.

Сегодня он также занимается благотворительностью, в частности поддерживает молодежь в родном городе и развивает собственную боксерскую академию.

Следующий масштабный вызов для Кроуфорда - бой против Сауля "Канело" Альвареса, который должен состояться 13 сентября 2025 года. Этот поединок станет борьбой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (168 фунтов). Если Кроуфорд победит, он станет единственным боксером в истории, который получил абсолют в трех весовых категориях.

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

Бой-реванш между Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года (суббота) на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это впервые поединок за статус абсолютного чемпиона в хевивейте состоится на британской арене.

На кону - титулы абсолютного чемпиона в супертяжелом весе: WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring. Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO, а Дюбуа - IBF

В первом бою (26 августа 2023 года во Вроцлаве) Дюбуа сначала отправил Усика в нокдаун ударом ниже пояса, который судья признал фолом, что дало Усику время на восстановление. После чего украинец одержал победы техническим нокаутом в 9-м раунде. Это привело к скандалу, однако апелляция британцев не изменила результата.