Усик вже рік на вершині: свіжий рейтинг P4P від The Ring
Журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Українець Олександр Усик продовжує утримувати першу позицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.
Усик відзначив річницю
Володар чемпіонських поясів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі, незмінно утримує перше місце з травня 2024 року – відтоді, коли він переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
На другій сходинці – японець Наоя Іноуе, який володіє всіма титулами у другій найлегшій вазі. Трійку замикає американець Теренс Кроуфорд – чинний чемпіон WBA у першій середній вазі.
Що змінилось у топ-10
Єдине зміщення в чільній десятці стосується японця Дзюнто Накатані. Після перемоги в об'єднавчому бою над співвітчизником Ресуке Нісіда, він піднявся на шосте місце, обійшовши американця Джессі Родрігеса, який тепер іде сьомим.
Рейтинг P4P від The Ring, топ-10
- Олександр Усик (Україна, надважка вага)
- Наоя Іноуе (Японія, друга легша)
- Теренс Кроуфорд (США, перша середня)
- Дмитрій Бівол (напівважка)
- Артур Бетербієв (напівважка)
- Дзюнто Накатані (Японія, найлегша)
- Джессі Родрігес (США, найлегша)
- Сауль Альварес (Мексика, друга середня)
- Кен Сіро (Японія, перша найлегша)
- Давід Бенавідес (США, напівважка)
Напередодні Усик зробив нову заяву про завершення кар'єри та розповів, де хотів би провести останній бій.
А трохи раніше боксер з топ-10 рейтингу P4P впевнено назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа.