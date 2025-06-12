ua en ru
Чт, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Усик вже рік на вершині: свіжий рейтинг P4P від The Ring

Четвер 12 червня 2025 14:44
UA EN RU
Усик вже рік на вершині: свіжий рейтинг P4P від The Ring Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Українець Олександр Усик продовжує утримувати першу позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.

Усик відзначив річницю

Володар чемпіонських поясів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі, незмінно утримує перше місце з травня 2024 року – відтоді, коли він переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

На другій сходинці – японець Наоя Іноуе, який володіє всіма титулами у другій найлегшій вазі. Трійку замикає американець Теренс Кроуфорд – чинний чемпіон WBA у першій середній вазі.

Що змінилось у топ-10

Єдине зміщення в чільній десятці стосується японця Дзюнто Накатані. Після перемоги в об'єднавчому бою над співвітчизником Ресуке Нісіда, він піднявся на шосте місце, обійшовши американця Джессі Родрігеса, який тепер іде сьомим.

Рейтинг P4P від The Ring, топ-10

  1. Олександр Усик (Україна, надважка вага)
  2. Наоя Іноуе (Японія, друга легша)
  3. Теренс Кроуфорд (США, перша середня)
  4. Дмитрій Бівол (напівважка)
  5. Артур Бетербієв (напівважка)
  6. Дзюнто Накатані (Японія, найлегша)
  7. Джессі Родрігес (США, найлегша)
  8. Сауль Альварес (Мексика, друга середня)
  9. Кен Сіро (Японія, перша найлегша)
  10. Давід Бенавідес (США, напівважка)

Усик вже рік на вершині: свіжий рейтинг P4P від The Ring

Напередодні Усик зробив нову заяву про завершення кар'єри та розповів, де хотів би провести останній бій.

А трохи раніше боксер з топ-10 рейтингу P4P впевнено назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик
NEWS
Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
Авіакатастрофа в Індії: МЗС відповіло, чи були на борту українці
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України