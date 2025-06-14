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Унікальні тренування Усика: фітнес-тренер чемпіона розкрив таємниці (відео)

Лондон, Субота 14 червня 2025 13:23
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Унікальні тренування Усика: фітнес-тренер чемпіона розкрив таємниці (відео) Фото: Олександр Усик перед поєдинками проводить нестандартні тренування (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Як Олександру Усику вдається перемагати в поєдинках на рингу суперників, які значно переважають його в зрості, вазі та й взагалі за габаритами? Секретами поділився фітнес-тренер українського чемпіона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Журналіст британського видання відвідав табір українського боксера, який готується до реваншу з Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Він побачив унікальні тренування Усика, які чемпіон проводить під керівництвом свого фітнес-тренера – польського фахівця Якуба Хицького.

Усе на вибуховій швидкості

Усик не просто піднімає вагу. Він робить це дуже швидко й різко. Усі його вправи – максимально динамічні: стрибки, швидкі жими, потужні махи гирями.

І це не випадково: в рингу немає часу на "повільну силу" – треба бити швидко й сильно. Саме тому тренування чемпіона побудовані так, щоб тіло миттєво реагувало й викладалося на максимум.

Нестандартні вправи: кільця та гумки

Замість звичних гантелей чи тренажерів Усик часто використовує те, чого не побачиш у звичайному спортзалі: гирі, гімнастичні кільця, резинки.

Гирі допомагають краще тренувати баланс і силу. Кільця – це не лише про м'язи, а ще й про координацію та вміння контролювати тіло. А резинки дають змогу зробити вправи складнішими, навіть без великих ваг.

Тренується у всіх напрямках

Бокс – це не просто рух вперед-назад, це постійні уклони, оберти, швидкі ривки. Усик тренує всі ці напрямки руху. Він не просто присідає чи віджимається, а додає скручування, бокові випади, нестабільні поверхні. Це допомагає бути сильним і витривалим у будь-якій ситуації.

Пліометрика – головне слово в тренуваннях

Якщо коротко, пліометрика — це коли ти стрибаєш, різко відштовхуєшся, робиш вибуховий рух. Наприклад – стрибки, удари з медболом об підлогу, швидкі поштовхи руками чи ногами. Усик виконує ці вправи постійно. Вони дають йому ту саму "вибухову" силу, з якою він наносить удари в рингу.

Інколи Усик затримується в глибокому випаді чи присіданні і робить дрібні рухи – ніби "тремтить". Це тренує силу й контроль м'язів, коли тіло в складному положенні. Така техніка не дуже поширена, але вона реально ефективна.

Грає в бадмінтон тренує реакцію

Бадмінтон – також частина тренувань чемпіона. Це допомагає розвивати швидкість реакції, покращує зір, координацію та вміння миттєво відповідати на рухи суперника. Окрім того, Усик багато працює в режимі "бій з тіню" і тренує реакцію на світло, звук чи рух.

Вправи з гирями на ногах

Усик дуже незвично тренує м'язи стегна, які відповідають за підняття коліна. Він ставить ногу з гирею на платформу й повільно підіймає її. Це схоже на просту вправу, але насправді вона дуже ефективна для швидких переміщень по рингу.

Не просто качалка, а наука

Усик і його тренер будують програму тренувань так, щоб спочатку підготувати базу – витривалість, силу, гнучкість – а потім це адаптується під конкретні боксерські задачі.

Тобто, кожне тренування — це частина великої системи, а не просто "аби попітніти".

Усик -- Дюбуа: що відомо про реванш

Другий поєдинок між Усиком та Дюбуа пройде 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок головного бою вечора – орієнтовно о 22:00 за київським часом.

Це буде одна з наймасштабніших боксерських подій року. Лише вдруге в історії на кону стоятимуть усі чотири головні чемпіонські пояси в суперважкому дивізіоні.

Зараз Усик володіє поясами WBA, WBO та WBC. У власності Дюбуа – титул IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.

Раніше стало відомо, що Усик та Дюбуа отримають за реванш рекордні гонорари в своїх кар'рах.

Також ми писали, що інший непереможений українець вийде на "Вемблі" в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа 2.

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