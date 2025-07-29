Усик може звільнити титул: IBF готує бій Санчес - Аджагба

Реванш замість домовленостей

IBF готується до ймовірного звільнення титулу у надважкій вазі, який належить Олександру Усику.

Організація призначила аукціон на проведення реваншу між Френком Санчесом та Ефе Аджагбою через неможливість досягти згоди між командами боксерів.

Торги відбудуться 5 серпня. Промоутер, який запропонує найвищу суму, отримає право організувати поєдинок, а його пропозиція стане призовим фондом бою.

Переможець отримає статус обов’язкового претендента на титул IBF.

Усик зберігає інтригу, Чісора чекає

Поточним володарем пояса є абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Якщо він вирішить завершити кар'єру або відмовиться від титулу, то переможець бою Санчес - Аджагба зустрінеться з британцем Дереком Чисорою в поєдинку за вакантне чемпіонство.

Перший поєдинок між Санчесом (25-1, 18 КО) та Аджагбою (20-1-1, 14 КО) відбувся у жовтні 2021 року, тоді судді одноголосно присудили перемогу кубинцеві.

Що передувало такій розв'язці

Раніше титул IBF належав Даніелю Дюбуа, який у 2024 році переміг Ентоні Джошуа. А вже 20 липня 2025 року Усик нокаутував британця у п’ятому раунді, здобувши п’ять чемпіонських титулів (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO).

Однак наразі WBO зобов’язала українця провести обов’язковий захист пояса проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера, тому IBF готує власного претендента, не чекаючи офіційного рішення Усика.