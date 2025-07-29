Усик может освободить титул: IBF готовит бой Санчес - Аджагба

Реванш вместо договоренностей

IBF готовится к вероятному освобождению титула в супертяжелом весе, который принадлежит Александру Усику.

Организация назначила аукцион на проведение реванша между Фрэнком Санчесом и Эфе Аджагбой из-за невозможности достичь согласия между командами боксеров.

Торги состоятся 5 августа. Промоутер, который предложит самую высокую сумму, получит право организовать поединок, а его предложение станет призовым фондом боя.

Победитель получит статус обязательного претендента на титул IBF.

Усик сохраняет интригу, Чисора ждет

Текущим обладателем пояса является абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО).

Если он решит завершить карьеру или откажется от титула, то победитель боя Санчес - Аджагба встретится с британцем Дереком Чисорой в поединке за вакантное чемпионство.

Первый поединок между Санчесом (25-1, 18 КО) и Аджагбой (20-1-1, 14 КО) состоялся в октябре 2021 года, тогда судьи единогласно присудили победу кубинцу.

Что предшествовало такой развязке

Ранее титул IBF принадлежал Даниэлю Дюбуа, который в 2024 году победил Энтони Джошуа. А уже 20 июля 2025 года Усик нокаутировал британца в пятом раунде, получив пять чемпионских титулов (WBA, WBO, WBC, IBF, IBO).

Однако пока WBO обязала украинца провести обязательную защиту пояса против временного чемпиона Джозефа Паркера, поэтому IBF готовит собственного претендента, не дожидаясь официального решения Усика.