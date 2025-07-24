Названо найкращого боксера світу: на якому місці Усик у рейтингу ESPN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг , який оновився за підсумками тріумфального реваншу Усика проти Даніеля Дюбуа.

Зазначимо, що усі 17 експертів ESPN одноголосно віддали перше місце саме українцю. Беззаперечне лідерство Усика у цьому престижному рейтингу вкотре підкреслює його винятковий талант та домінування на світовій боксерській арені.

Найбільшу кількість представників у топ-10 рейтингу нині має напівважкий дивізіон - одразу три боксери: Дмітрій Бівол, Артур Бетербієв та Девід Бенавідес.

Втратили свої позиції у топ-10 такі боксери, як:

Шакур Стівенсон здійнявся на три позиції, завдяки успішному захисту титулу WBC у легкій вазі проти Вільяма Сепеди.

Наприклад, мексиканець Джессі Родрігес піднявся на п'яту сходинку, здолавши Фумелелу Кафу технічним нокаутом та об'єднавши пояси WBC і WBO у другій легшій вазі.

Нагадаємо, що у суботу, 19 липня, Усик здобув дострокову перемогу у своєму другому поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа, нокаутувавши суперника у п'ятому раунді.

Завдяки цій видовищній перемозі українець вдруге у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, об'єднавши у своїх руках пояси WBA, WBO, WBC та IBF.

Крім того, Олександр заробив за цей бій рекордний гонорар. І вже стало відомо, які податки спортсмен заплатить в Україні.

Раніше Усик назвав найціннішу життєву пораду від батька, що веде його до перемог.