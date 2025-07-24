Названо найкращого боксера світу: на якому місці Усик у рейтингу ESPN
Олександр Усик залишається найкращим боксером світу поза ваговими категоріями (P4P) за версією авторитетного спортивного видання ESPN.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг, який оновився за підсумками тріумфального реваншу Усика проти Даніеля Дюбуа.
Зміни у топ-10 рейтингу P4P
В оновленому рейтингу P4P відбулися помітні зміни.
Наприклад, мексиканець Джессі Родрігес піднявся на п'яту сходинку, здолавши Фумелелу Кафу технічним нокаутом та об'єднавши пояси WBC і WBO у другій легшій вазі.
Шакур Стівенсон здійнявся на три позиції, завдяки успішному захисту титулу WBC у легкій вазі проти Вільяма Сепеди.
Втратили свої позиції у топ-10 такі боксери, як:
- ексчемпіон WBO у напівважкій вазі Артур Бетербієв.
- абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні Сауль Альварес.
- чемпіон WBA у напівважкій вазі Девід Бенавідес.
- власник поясів WBC та IBF у легшій вазі Юнто Накатані.
Найбільшу кількість представників у топ-10 рейтингу нині має напівважкий дивізіон - одразу три боксери: Дмітрій Бівол, Артур Бетербієв та Девід Бенавідес.
Топ-10 боксерів світу поза ваговими категоріями за версією ESPN:
- Олександр Усик (Україна, 24-0, 15 КО) - надважка вага
- Іноуе Наоя (Японія, 30-0, 27 КО) - друга легша
- Теренс Кроуфорд (США, 40-0, 31 КО) - напівсередня
- Дмітрій Бівол (24-1, 12 КО) - напівважка
- Джессі Родрігес (США, 22-0, 15 КО) - друга найлегша (+1 позиція)
- Артур Бетербієв (Канада, 21-1, 20 КО) - напівважка (-1 позиція)
- Шакур Стівенсон (США, 24-0, 11 КО) - легка (+3 позиції)
- Сауль Альварес (Мексика, 63-2-2, 39 КО) - друга середня (-1 позиція)
- Девід Бенавідес (США, 30-0, 24 КО) - напівважка (-1 позиція)
- Юнто Накатані (Японія, 31-0, 24 КО) - легша (-1 позиція)
Зазначимо, що усі 17 експертів ESPN одноголосно віддали перше місце саме українцю. Беззаперечне лідерство Усика у цьому престижному рейтингу вкотре підкреслює його винятковий талант та домінування на світовій боксерській арені.
Нагадаємо, що у суботу, 19 липня, Усик здобув дострокову перемогу у своєму другому поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа, нокаутувавши суперника у п'ятому раунді.
Завдяки цій видовищній перемозі українець вдруге у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, об'єднавши у своїх руках пояси WBA, WBO, WBC та IBF.
Крім того, Олександр заробив за цей бій рекордний гонорар. І вже стало відомо, які податки спортсмен заплатить в Україні.
Раніше Усик назвав найціннішу життєву пораду від батька, що веде його до перемог.