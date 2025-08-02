Усик може втратити титул WBO: переговори з Паркером не ведуться
Олександр Усик може втратити титул чемпіона світу за версією WBO, оскільки досі не почав переговорів щодо обов’язкового захисту проти Джозефа Паркера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Усик не розпочинав переговори
Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі після нокауту Даніеля Дюбуа минулого місяця отримав офіційний наказ укласти угоду з колишнім чемпіоном WBO Джозефом Паркером протягом 30 днів з 24 липня.
У разі відсутності домовленості організація WBO може оголосити грошового переможця й позбавити Усика титулу.
Промоутер Паркера Девід Хіггінс, що базується у Новій Зеландії, заявив, що переговори з Усиком досі не розпочалися.
"Минулого разу, коли я спілкувався з Френком Ворреном (промоутером Паркера у Великій Британії), про жодні домовленості не йшлося. Мені це підтвердили кілька днів тому", - розповів Хіггінс.
Паркер чекає виклик
Джозеф Паркер, який здобув право на титул завдяки перемогам над такими суперниками, як Деонтей Вайлдер, Чжилей Чжан і Мартін Баколе, наразі чекає на офіційний виклик.
Водночас Усика пов’язують із можливим трилогією боїв проти Тайсона Ф’юрі.
Хіггінс висловив розчарування нинішньою ситуацією у важкій вазі, зокрема з огляду на чутки про потенційний бій Ентоні Джошуа з блогером Джейком Полом.
"Сподіваюся, що заслуги будуть поважатися, і той, хто справді заслужив право на титул чемпіона світу у важкій вазі, отримає його пройшовши довгий шлях та перемігши найкращих суперників", - зазначив він.
Можливе позбавлення Усика титулу WBO
У випадку, якщо Усик відмовиться від бою з Паркером, тимчасовий чемпіон WBO матиме право претендувати на вакантний титул.
"Джозеф хотів би битися з Усиком і, навіть програвши, вважатиме це чесним результатом, але доведеться приймати правила гри", - підсумував Хіггінс.
Якщо сторони не домовляться вчасно, WBO може прийняти жорстке рішення – позбавити Усика чемпіонського пояса та оголосити титул вакантним.
Також, Усик може звільнити титул IBF, адже організація вже готує бій за пояс.
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