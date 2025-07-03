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Усик - Дюбуа 2. Украинец отказался боксировать на "Уэмбли": ему быстро нашли замену

Лондон, Четверг 03 июля 2025 08:51
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Усик - Дюбуа 2. Украинец отказался боксировать на "Уэмбли": ему быстро нашли замену Фото: Андрей Новицкий (instagram.com/novitskyi_rmp)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер супертяжелого веса Андрей Новицкий (15-0, 11 KO) снялся с поединка против Владислава Сиренко (22-0, 19 KO), который должен был состояться 19 июля на "Уэмбли" в рамках вечера бокса с главным событием - реваншем Александр Усик - Даниэль Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Queensberry Promotions.

Почему знался Новицкий

Украинцы должны были драться за пояс WBC International в супертяжелом весе, принадлежащий Новицкому. Причина, по которой боксер снялся с поединка менее чем за три недели до события - травма.

По словам тренера украинца - Анатолия Дудченко, Новицкий серьезно травмировался во время спарринга - порвал крестообразные связки. Боксеру понадобится около шести месяцев на восстановление, сообщает Luckypunchnet.

Это решение фактически отменило ожидаемое "украинское дерби" в андеркарде боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Кто заменит Новицкого

Без соперника Сиренко не остался. Его новым оппонентом станет британец Соломон Дакрес (9-1, 3 KO), которого хорошо знают в лагере Тайсона Фьюри - он был одним из спарринг-партнеров "Цыганского короля" перед поединками с Усиком.

В своем последнем на данный момент бою Дакрес в декабре прошлого года потерпел поражение нокаутом в первом раунде от соотечественника Дэвида Аделейе. Сиренко в последний раз выходил на ринг в октябре 2024 года, где одержал досрочную победу в четвертом раунде над американцем Брэндоном Кармаком.

Усик - Дюбуа 2. Украинец отказался боксировать на &quot;Уэмбли&quot;: ему быстро нашли замену

Главное событие шоу и андеркард

Напомним, главным поединком боксерского вечера Усик - Дюбуа 2 станет бой-реванш за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

В андеркарде, кроме Сиренко, будет соревноваться еще один украинец. Обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин будет защищать пояса против британца Льюиса Эдмондсона.

Ранее мы сообщили, как можно будет смотреть супербой Усик - Дюбуа 2 в Украине.

Также мы писали об украинских боксерах, которые дрались на британском ринге.

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