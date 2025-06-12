Не тільки Усик. Інший непереможений українець вийде на "Вемблі" в андеркарді реваншу

Промоутерська компанія Queensberry Promotions офіційно анонсувала два поєдинки, які увійдуть до андеркарду реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Один із них – за участю українського боксера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х організації .

Бій непереможених

Мова йде про напівважковаговика Даніеля Лапіна, який продовжує свій шлях без поразок на профі-ринзі. Суперником 27-річного українця стане британець Льюїс Едмондсон, який також ще на знав поразок. 29-річний боксер виграв усі свої 11 поєдинків, три з яких – нокаутом.

Для Лапіна це буде перша спроба одночасно захистити два титули – IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі. Ці пояси він завоював у грудні 2024 року, коли в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі 2 переміг француза Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.

Британець, у свою чергу, востаннє виходив у ринг у березні цього року – тоді він здолав нігерійця Олуватосіна Кеджаву.

Окрім поєдинку Лапіна, в андеркарді відбудеться ще один гучний бій. Екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі з Великої Британії зустрінеться з Кевіном Лереною з ПАР. На кону буде титул WBC Silver у важкій вазі.

Нагадаємо, що головною подією вечора боксу 19 липня на легендарній арені "Вемблі" в столиці Великої Британії стане мега-бій, в якому Усик з Дюбуа визначать нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті.