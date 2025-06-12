Не тільки Усик. Інший непереможений українець вийде на "Вемблі" в андеркарді реваншу
Промоутерська компанія Queensberry Promotions офіційно анонсувала два поєдинки, які увійдуть до андеркарду реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Один із них – за участю українського боксера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х організації.
Бій непереможених
Мова йде про напівважковаговика Даніеля Лапіна, який продовжує свій шлях без поразок на профі-ринзі. Суперником 27-річного українця стане британець Льюїс Едмондсон, який також ще на знав поразок. 29-річний боксер виграв усі свої 11 поєдинків, три з яких – нокаутом.
Для Лапіна це буде перша спроба одночасно захистити два титули – IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі. Ці пояси він завоював у грудні 2024 року, коли в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі 2 переміг француза Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.
Британець, у свою чергу, востаннє виходив у ринг у березні цього року – тоді він здолав нігерійця Олуватосіна Кеджаву.
Окрім поєдинку Лапіна, в андеркарді відбудеться ще один гучний бій. Екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі з Великої Британії зустрінеться з Кевіном Лереною з ПАР. На кону буде титул WBC Silver у важкій вазі.
Нагадаємо, що головною подією вечора боксу 19 липня на легендарній арені "Вемблі" в столиці Великої Британії стане мега-бій, в якому Усик з Дюбуа визначать нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Хто такий Даніель Лапін
Народився 18 червня 1997 року в польському Вроцлаві, ріс у Криму. Син заслуженого тренера України з боксу Сергія Лапіна.
Провів майже 300 поєдинків на аматорському ринзі, проте серйозних титулів не мав. 1 серпня 2020 року дебютував у професіоналах. Є боксером компанії Олександра Усика – Usyk17 Pomotions. Останні поєдинки проводив у зв'язці з чемпіоном хевівейту.
18 травня 2024 року в андеркарді першого протистояння Усик – Ф'юрі, переміг португальця Октавіу Пудівітра та завоював вакантний титул WBA Continental. А під час реваншу 21 грудня – успішно захистив його, додавши вакантний титул IBF International.
Усього на професіональному рівні провів 11 боїв. Усі завершив на свою користь. У чотирьох поєдинках переміг нокаутом.
Раніше повідомили, шо Усик відзначив річницю перебування на вершині рейтингу P4P від The Ring.
Також писали, що Усик зробив нову заяву про завершення кар'єри та розповів, де хотів би провести останній бій.