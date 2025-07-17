Усик – Дюбуа 2: коли і де дивитися прес-конференцію та битву поглядів сьогодні

Після відкритого тренування, яке вчора дало старт офіційним медіа-заходам перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в хевівейті між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа, суперники зустрінуться знову. На 17 липня запланована прес-конференція боксерів, яка традиційно увінчається битвою поглядів.
Коли та де дивитися подію наживо – підкаже РБК-Україна.
Захід запланований на 15:00 у четвер, 17 липня. На ньому варто очікувати чергових гучних заяв Дюбуа, який явно нервує перед поєдинком і, мабуть, тому такий багатослівний.
Напевно, команда британця вкотре згадає його суперечливий удар у першій зустрічі боксерів та продовжить пісню, що у Дюбуа тоді вкрали перемогу.
Якихось інших новин чи сенсаційних заяв ніхто не очікує. Хоча… Знявся ж Дюбуа з поєдинку проти Джозефа Паркера у лютому – трохи більше ніж за добу до виходу на ринг. Тому все можливе.
Навряд чи ми побачимо якусь штовханину за участю боксерів та їхніх команд. Дюбуа вже виріс з того віку, щоб відверто провокувати. А Усик – ніколи не був прихильником епатажу.
Найцікавіше, що має відбутися – це битва поглядів майбутніх суперників. Вони вже проводили подібні дуелі – під час перших заходів для ЗМІ, коли тільки затвердили бій, та й декілька днів тому перетнулись у Лондоні. У попередніх випадках переможцем незмінно ставав українець, що являв собою еталон врівноваженості.
Спостерігати за всім цим наживо можна буде на YouTube-каналі DAZN Boxing.
Після відкритого тренування та прес-конференції, у п'ятницю, 18 липня о 17:00 відбудеться церемонія зважування та фінальна битва поглядів перед поєдинком.
А вже за трохи більше ніж добу – увечері 19 липня, Усик та Дюбуа безпосередньо на рингу будуть доводили один одному та глядачам хто на що здатний.
Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.
Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.
Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).
В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.
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