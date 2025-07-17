Усик - Дюбуа 2: когда и где смотреть пресс-конференцию и битву взглядов сегодня

После открытой тренировки , которая вчера дала старт официальным медиа-мероприятиям перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, соперники встретятся снова. На 17 июля запланирована пресс-конференция боксеров, которая традиционно увенчается битвой взглядов.

Что ожидать от встречи соперников

Мероприятие запланировано на 15:00 в четверг, 17 июля. На нем стоит ожидать очередных громких заявлений Дюбуа, который явно нервничает перед поединком и, видимо, поэтому так многословен.

Наверное, команда британца в очередной раз вспомнит его спорный удар в первой встрече боксеров и продолжит песню, что у Дюбуа тогда украли победу.

Каких-то других новостей или сенсационных заявлений никто не ожидает. Хотя.... Снялся же Дюбуа с поединка против Джозефа Паркера в феврале - чуть больше чем за сутки до выхода на ринг. Поэтому все возможно.

Вряд ли мы увидим какую-то потасовку с участием боксеров и их команд. Дюбуа уже вырос из того возраста, чтобы откровенно провоцировать. А Усик - никогда не был сторонником эпатажа.

Самое интересное, что должно произойти - это битва взглядов будущих соперников. Они уже проводили подобные дуэли - во время первых мероприятий для СМИ, когда только утвердили бой, и несколько дней назад пересеклись в Лондоне. В предыдущих случаях победителем неизменно становился украинец, представлявший собой эталон уравновешенности.

Наблюдать за всем этим вживую можно будет на YouTube-канале DAZN Boxing.

Какие еще мероприятия состоятся

После открытой тренировки и пресс-конференции, в пятницу, 18 июля в 17:00 состоится церемония взвешивания и финальная битва взглядов перед поединком.

А уже через сутки с небольшим - вечером 19 июля, Усик и Дюбуа непосредственно на ринге будут доказывать друг другу и зрителям кто на что способен.