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Усик - Дюбуа 2: когда и где смотреть пресс-конференцию и битву взглядов сегодня

Лондон, Четверг 17 июля 2025 11:10
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Усик - Дюбуа 2: когда и где смотреть пресс-конференцию и битву взглядов сегодня Фото: Александр Усик неизменно побеждал в битвах взглядов с Даниэлем Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

После открытой тренировки, которая вчера дала старт официальным медиа-мероприятиям перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, соперники встретятся снова. На 17 июля запланирована пресс-конференция боксеров, которая традиционно увенчается битвой взглядов.

Когда и где смотреть событие вживую - подскажет РБК-Украина.

Что ожидать от встречи соперников

Мероприятие запланировано на 15:00 в четверг, 17 июля. На нем стоит ожидать очередных громких заявлений Дюбуа, который явно нервничает перед поединком и, видимо, поэтому так многословен.

Наверное, команда британца в очередной раз вспомнит его спорный удар в первой встрече боксеров и продолжит песню, что у Дюбуа тогда украли победу.

Каких-то других новостей или сенсационных заявлений никто не ожидает. Хотя.... Снялся же Дюбуа с поединка против Джозефа Паркера в феврале - чуть больше чем за сутки до выхода на ринг. Поэтому все возможно.

Вряд ли мы увидим какую-то потасовку с участием боксеров и их команд. Дюбуа уже вырос из того возраста, чтобы откровенно провоцировать. А Усик - никогда не был сторонником эпатажа.

Самое интересное, что должно произойти - это битва взглядов будущих соперников. Они уже проводили подобные дуэли - во время первых мероприятий для СМИ, когда только утвердили бой, и несколько дней назад пересеклись в Лондоне. В предыдущих случаях победителем неизменно становился украинец, представлявший собой эталон уравновешенности.

Наблюдать за всем этим вживую можно будет на YouTube-канале DAZN Boxing.

Какие еще мероприятия состоятся

После открытой тренировки и пресс-конференции, в пятницу, 18 июля в 17:00 состоится церемония взвешивания и финальная битва взглядов перед поединком.

А уже через сутки с небольшим - вечером 19 июля, Усик и Дюбуа непосредственно на ринге будут доказывать друг другу и зрителям кто на что способен.

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

Повторный поединок Усика и Дюбуа на "Уэмбли" определит нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.

Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).

В андеркарде главного боя свои поединки проведут еще два украинца - Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.

В Украине вечер бокса в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Ранее рассказали, как Усик и Дюбуа похвастались физической формой перед реваншем.

Также читайте, кого Усик пригласил в Лондон на ужин перед боем с Дюбуа.

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Бокс Александр Усик
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