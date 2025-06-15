Усик - Дюбуа 2. Два непобежденных украинца проведут очный бой в андеркарде

Украинские боксеры супертяжелого веса Владислав Сиренко и Андрей Новицкий проведут бой друг против друга в андеркарде реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа на арене "Уэмбли" в Лондоне 19 июля.

Украинское дерби на "Уэмбли"

Поединок Сиренко (22-0, 19 КО) и Новицкого (15-0, 11 КО) станет первым очным противостоянием между двумя топовыми представителями украинского хевивейта, которые еще не терпели поражений в профессиональной карьере.

Сиренко стартовал в профи-боксе в 2017 году. Но после серии ярких побед он был вынужден взять паузу из-за травм. В 2024 году боксер вернулся на ринг, проведя три победных боя в США, после чего подписал контракт с британской промоутерской компанией Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена. В своем последнем бою, состоявшемся в октябре прошлого года, Сиренко нокаутировал американца Брэндона Кармака в четвертом раунде.

Новицкий, в свою очередь, дебютировал на профессиональном ринге лишь в 2023 году, однако за короткий срок одержал 15 побед, из которых 11 - нокаутом. Боксер выступал на масштабных шоу, в частности, дрался в адеркарде поединка Усик-Фьюри 2 в Саудовской Аравии. В мае этого года он одержал убедительную победу нокаутом в первом раунде над перуанцем Дэвидом Сегаррой. Новицкий является действующим обладателем титула WBC International в супертяжелом весе.

Это уже второй поединок с участием отечественных боксеров в андеркарде. Ранее стало известно, что в ринг на "Уэмбли" выйдет также представитель полутяжелого веса Даниэль Лапин, который встретится с британцем Льюисом Эдмондсоном.