Усі відомства США погодилися відправити Україні ракети ATACMS, - ЗМІ
У Сполучених Штатах Америки всі профільні відомства схвалили постачання Україні ракет ATACMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.
Помічник Конгресу США на умовах анонімності повідомив, що всі відомства США погодилися відправити тактичну ракету ATACMS.
"Якщо цього не станеться, то це тому, що сам президент Джо Байден сказав "ні", - йдеться в заяві.
Видання пише, що побоювання з приводу того, що Росія може спровокувати ескалацію, як і раніше, обмежують підхід США до постачання зброї.
Це відбувається попри те, що Україна завдає ударів по окупованих Росією територіях, таких як Крим, завдяки зброї дальньої дії, без будь-якої серйозної ескалації у відповідь.
ATACMS для України
Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети ATACMS. Останніми тижнями західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.
У Білому домі стримані у своїх заявах, там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності.
Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США "на фінішній прямій" у питанні щодо постачання далекобійних ATACMS. Якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою в Україні.
Чи отримає Україна ATACMS після поїздки Зеленського до США - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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