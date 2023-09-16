Сенатори закликали Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листа сенаторів.

"Ми звертаємося до Вас із наполегливим проханням негайно відправити на Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS). Подальша затримка тільки ще більше підірве інтереси національної безпеки США і продовжить цей конфлікт", - ідеться в листі сенатора Роджера Вікера, Тома Коттона, Сюзани Коллінз і Ліндсі Грем.

Вони наголошують, що надання ATACMS дасть змогу Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на території окупованої Росією України.

"Зокрема, слід негайно відправити варіант ATACMS з унітарною боєголовкою великої дальності. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї", - йдеться в листі.

При цьому додається, що надання ракет Україні максимально підвищить вірогідність успіху її нинішнього контрнаступу і наступних операцій. ATACMS також може підвищити здатність України знищувати російські оборонні формування.

ATACMS для України

Останнім часом західні ЗМІ повідомляють, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS зійшло з мертвої точки. Reuters писало, що адміністрація Джо Байдена близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що обговорення щодо ATACMS просуваються, але при цьому не повідомив подробиці.

Видання The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних офіційних осіб, писало, що передачу таких ракет можуть схвалити вже восени.

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