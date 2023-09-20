Все ведомства США согласились отправить Украине ракеты ATACMS, - СМИ
В Соединенных Штатах Америки все профильные ведомства одобрили поставки Украине ракет ATACMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.
Помощник Конгресса США на условиях анонимности сообщил, что все ведомства США согласились отправить тактическую ракету ATACMS.
"Если этого не произойдет, то это потому, что сам президент Джо Байден сказал "нет", - говорится в заявлении.
Издание пишет, что опасения по поводу того, что Россия может спровоцировать эскалацию, по-прежнему ограничивают подход США к поставкам оружия.
Это происходит несмотря на то, что Украина наносит удары по оккупированным Россией территориям, таким как Крым, благодаря оружию дальнего действия, без какой-либо серьезной эскалации в ответ.
ATACMS для Украины
Украина уже долгие месяцы призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.
В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.
Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США "на финишной прямой" по поставке дальнобойных ATACMS. Если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине.
Получит ли Украина ATACMS после поездки Зеленского в США – читайте в материале РБК-Украина.
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