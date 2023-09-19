Зеленський знову в США. Чого чекати від поїздки та чи повернеться він з ATACMS

Цього тижня український президент Володимир Зеленський вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув до США. Там він виступить на Генасамблеї ООН та має зустрітися з американським лідером Джо Байденом. Чого чекати від поїздки Зеленського в США та чи повернеться він з ATACMS, – в матеріалі РБК-Україна.

Плани на Генасамблею

Сьогодні в Нью-Йорку стартує 78-а сесія Генеральної асамблеї ООН, участь в якій, як правило, приймають лідери всіх країн Організації. Вперше про те, що Зеленський відправиться в США, щоб бути фізично присутнім на Генасамблеї, розповів посол Албанії в ООН Феріт Ходжа ще на початку вересня.

"Можу майже підтвердити, хоча від мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку", – говорив тоді албанський представник.

Це буде перший візит Зеленського до штаб-квартири ООН в Нью-Йорку з початку повномасштабного російського вторгнення. Як очікується, він, як і решта лідерів, виступить на засіданні Генасамблеї, а також вперше візьме безпосередню участь у засіданні Радбезу ООН.

Зеленський вперше з початку великої війни буде фізично присутнім в ГА ООН (фото: Getty Images)

Цьогоріч лідери країн-членів ООН, як говориться на сайті організації, зберуться на Генасамблеї, щоб вивчити варіанти розв'язання взаємопов'язаних глобальних проблем, що має посприяти зміцненню миру і безпеки та сталому розвитку. Виступ Зеленського на Генасамблеї очікується сьогодні ближче до ночі за київським часом.

Українська делегація, як розповідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, матиме власні три пріоритети на цьогорічній сесії Генасамблеї. Питання №1 – залучення нових країн ООН до реалізації української формули миру. Другим питання порядку денного України буде експорту українського зерна, а третім – двосторонні зустрічі щодо нового озброєння та нових пакетів допомоги.

Про плани поговорити з Зеленським вже заявляв польський президент Анджей Дуда, а в Ізраїлі анонсували зустріч з президентом України ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньяху. Відносини України з Польщею та Ізраїлем переживають зараз не найкращі часи.

У серпні між Києвом та Тель-Авівом спалахнув скандал через позицію останнього щодо військової допомоги та українських біженців. З українського боку навіть лунали погрози призупинити безвіз напередодні Рош га-Шана. А наріжним каменем у відносинах України з Варшавою стало зерно. Польща обмежує імпорт українського зерна на власний ринок, що звісно ж викликає невдоволення в Україні. Як заявляв польський президент, це питання він хоче обговорити особисто з Зеленським.

Але, очевидно, що найбільш очікуваною та важливою є майбутня зустріч Зеленського з Байденом, яка стане вже четвертою з початку цього року.

В Білий дім по ATACMS

Минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розповів ЗМІ про те, що вже цього четверга відбудеться зустріч лідерів США та України. Зеленський прибуде до Вашингтону, де відвідає Білий дім та Капітолійський пагорб. Це стане його третьою зустріччю з Байденом у Білому домі.

Зеленський і Байден мають великий перелік тем для розмов, але, звісно ж, головними стануть фінансова та військова допомога Україні з боку США, зокрема – питання надання українським військовим ракет ATACMS. Про плани обговорити з Байденом це питання говорив і сам Зеленський.

"Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS. Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх (ракети - ред.) восени", - заявляв український президент.

Зеленський зустрінеться у Білому домі з Байденом (фото: Getty Images)

Ще на початку осені американські ЗМІ дізналися, що президент США близький до схвалення постачання цього озброєння, проте остаточного рішення у Білому домі поки немає. Очевидно, що остаточне рішення американського президента щодо далекобійних ракет, які вже понад рік просить Україна, відтягується до зустрічі з Зеленським. З цією думкою погоджується і український політолог Володимир Фесенко.

"Дві версії. Перша – його просто відкладають під візит, щоб оголосити про це під зустріч Байдена з Зеленським. Це найбільш вірогідна версія. Або ж Байден ще коливається і вже після зустрічі рішення буде ухвалено", – сказав він в коментарі РБК-Україна.

Проте не можна виключати і песимістичного сценарію, за якого адміністрація Байдена продовжить коливатися щодо передачі Україні далекобійних ракет і не ухвалить рішення під час візиту Зеленського. Так вже було з танками Abrams, на схвалення постачання яких розраховували під час візиту президента України в США у грудні минулого року. Однак пізніше відповідне рішення все ж було ухвалено в Білому домі.

"Скоріш за все (Зеленський повернеться з рішенням про ATACMS - ред.), не 100-відсотково. Я б не поспішав з остаточними висновками, щоб не наврочити. Тому будемо обережними у прогнозах та оцінках. Вірогідність рішення висока, але не 100-відсоткова", – зазначив Фесенко.

Не ракетами єдиними

Звісно ж питання озброєння буде на першому плані під час візиту Зеленського до Вашингтону. Але, на думку Фесенка, під час перебування українського президента в Вашингтоні будуть підійматися і питання продовження військової та макроекономічної допомоги Україні, гарантій безпеки з боку США, боротьби з корупцією в Україні і інші. Але на другому місці після зброї для України, очевидно, стоятиме питання подальшого фінансування з боку США.

Вже скоро в США розпочнеться виборча кампанія, яка, безперечно, вплине на рішення Вашингтону щодо України, зокрема щодо фінансової підтримки. Зараз в американському Конгресі точаться дискусії про виділення додаткових 24 млрд доларів на допомогу Україні, які запросила адміністрація Байдена. Проблеми створює Республіканська партія, третина якої взагалі виступає проти продовження допомоги Україні.

Минулого року Зеленський виступав перед Конгресом США (фото: Getty Images)

Цього четверга, як повідомляв американський телеканал CNN, Зеленський має завітати на Капітолійський пагорб, де знаходиться Конгрес США. Там він планує зустрітися з американськими сенаторами. Але в Сенаті, як пояснив Фесенко, немає проблем з підтримкою України, оскільки більшість сенатських крісел займають демократи. Інша справа з Палатою представників США, де більшість у республіканців.

Під час тогорічного візиту до США український президент виступив перед Конгресом та закликав продовжувати допомагати Україні, наголосивши, що це не благодійність, а "інвестиції у глобальну безпеку і демократію". Однак цього разу виступу перед конгресменами не буде, заявляло телеканалу CNN джерело з Республіканської партії.

"Треба розуміти, що Зеленський не буде виступати в Конгресі США як минулого разу. Як правило іноземний лідер виступає в Конгресі США один раз. Не кожного разу це відбувається. І це відбувається під час офіційного візиту, а зараз робочий візит, головна мета якого саме участь в Генасамблеї", – пояснює таку ситуацію Фесенко.

Проте політолог вважає, що питання з продовженням допомоги Україні все ж буде вирішене, хоча це й буде ускладнюватися виборчою боротьбою між демократами та республіканцями.

"Чи вдасться Зеленському вирішити це питання? На жаль, не все залежить від нашого президента. Але я думаю, що це питання буде вирішене, бо тут справа не тільки в Зеленському чи Байдені, а тому що допомога Україні в інтересах США", – резюмував він.