Все ракеты уничтожены, света частично нет: Садовый о ситуации во Львовской области

Предварительно известно, что ПВО уничтожила все вражеские ракеты, которые были выпущены по территории Львова и Львовской области. Света частично нет.

"Были ракеты, которые выпущены по территории Львова и области. Слава богу, на данную минуту все ракеты уничтожены системой ПВО предварительно, но все ждем официальной информации. Все сейчас в укрытии и все ждут соответствующих команд. Свет частично есть, частично нет", - рассказал Садовый.

В то же время городской голова отметил, что ситуация может измениться в любой момент.