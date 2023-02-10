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Все ракеты уничтожены, света частично нет: Садовый о ситуации во Львовской области

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Пятница 10 февраля 2023 12:05
Все ракеты уничтожены, света частично нет: Садовый о ситуации во Львовской области Фото: Андрей Садовой, городской глава Львова (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Предварительно известно, что ПВО уничтожила все вражеские ракеты, которые были выпущены по территории Львова и Львовской области. Света частично нет.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в комментарии РБК-Украина .

"Были ракеты, которые выпущены по территории Львова и области. Слава богу, на данную минуту все ракеты уничтожены системой ПВО предварительно, но все ждем официальной информации. Все сейчас в укрытии и все ждут соответствующих команд. Свет частично есть, частично нет", - рассказал Садовый.

В то же время городской голова отметил, что ситуация может измениться в любой момент.

По всей территории Украины с утра прозвучала масштабная воздушная тревога, россияне выпустили десятки ракет. Агентство раскрывало все подробности массированного обстрела врага.

Во время тревоги во Львовской области и Львове прозвучала серия взрывов. Глава ОВА Максим Козицкий предупредил о перебоях в электроснабжении.

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