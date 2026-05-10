Усі пасажири судна зі спалахом хантавірусу вважаються тими, хто контактував із зараженими

07:58 10.05.2026 Нд
2 хв
На коли запланована евакуація і чи всі будуть в ізоляції?
aimg Едуард Ткач
Фото: лайнер Hondius (Вікіпедія/Stefan Brending)

Усі пасажири лайнера, на якому стався смертельний спалах хантавірусу, вважаються особами, які контактували із зараженими людьми.

У Європейському агентстві громадської охорони здоров'я пояснили, що такий крок зроблено як запобіжний захід, напередодні очікуваної в неділю якірної стоянки судна на іспанському острові Тенерифе.

Пасажирів без симптомів буде репатрійовано для самоізоляції спеціально організованим транспортом, а не звичайними комерційними рейсами своїх країн.

У п'ятницю у Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували, що захворіли 8 осіб, і зокрема троє померли - подружня пара з Нідерландів і громадянин Німеччини. Також у ВООЗ повідомляли, що у шістьох із восьми підтверджено зараження хантавірусом, а у ще двох - ні.

Хоча під час висадки всі пасажири вважатимуться такими, що зазнають високого ризику, проте не всі з них обов'язково вважатимуться такими, що зазнають високого ризику, коли повернуться до своїх країн.

В агентстві настійно закликали забезпечити пріоритетне медобстеження і тестування пасажирів із симптомами після прибуття. Однак додали, що залежно від стану люди можуть бути ізольовані в Тенерифе або евакуйовані додому за медичними показниками.

Також зазначено, що держави підготувалися до евакуації своїх громадян із судна MV Hondius приблизно о 06:30-07:00 за Гринвічем (за Києвом 08:30-09:00).

Що ще відомо

Нагадаємо, днями в МЗС України заявили, що на борту круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. Ознак захворювання в них не виявили.

Також ми писали, що 14 іспанців, які подорожували на судні і могли контактувати з хантавірусом, зобов'язали пройти примусову ізоляцію. Відповідне рішення ухвалив суд у Мадриді за запитом уряду.

Крім того, на Канарах днями були протести через те, що судно прямувало до Канарських островів.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

