Усі голи Кевіна: "Шахтар" попрощався з бразильцем ефектним відео

Бразильський вінгер Кевін перейшов з донецького "Шахтаря" в англійський "Фулхем" . "Гірники" подякували футболісту – зокрема яскравим відео всіх його голів за донецький клуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал "Шахтаря" .

Скільки забив бразилець

Бразилець приєднався до "Шахтаря" в січні 2024 року і з того часу зіграв за клуб 57 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав 10 асистів.

Статистика Кевіна за "Шахтар":

Прем'єр-ліга України – 38 матчів, 9 голів, 8 асистів,

Кубок України – 6 матчів, 1 гол,

Ліга чемпіонів – 7 матчів, 2 голи,

Ліга Європи – 4 матчі, 4 голи, 2 асисти,

Ліга конференцій – 2 матчі, 1 гол.

Разом із "гірниками" бразилець став чемпіоном України (2024) та двічі вигравав Кубок України (2024, 2025). За підсумками сезону-2024/25 його визнали найкращим гравцем клубу.

Кевін - новачок "Фулхема" (фото: ФК "Фулхем")

Хто такий Кевін

22-річний уродженець Сан-Паулу. Вихованець академій "Деспортіво Бразил". На дорослому рівні на батьківщині виступав за "Палмейрас".

Був придбаний "Шахтарем" у січні 2024 року за 12 млн євро. Влітку 2025-го "гірники" продали футболіста в англійським "Фулхем" вже за 40 млн (ще 5 млн передбачені бонусами). Цей трансфер увійшов до топ-5 продаж "Шахтаря" за історію та став рекордним для "Фулхема".