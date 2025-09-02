ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Усі голи Кевіна: "Шахтар" попрощався з бразильцем ефектним відео

Вівторок 02 вересня 2025 12:52
UA EN RU
Усі голи Кевіна: "Шахтар" попрощався з бразильцем ефектним відео Фото: Українські вболівальники запам'ятають Кевіна (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Бразильський вінгер Кевін перейшов з донецького "Шахтаря" в англійський "Фулхем". "Гірники" подякували футболісту – зокрема яскравим відео всіх його голів за донецький клуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал "Шахтаря".

Скільки забив бразилець

Бразилець приєднався до "Шахтаря" в січні 2024 року і з того часу зіграв за клуб 57 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав 10 асистів.

Статистика Кевіна за "Шахтар":

  • Прем'єр-ліга України – 38 матчів, 9 голів, 8 асистів,
  • Кубок України – 6 матчів, 1 гол,
  • Ліга чемпіонів – 7 матчів, 2 голи,
  • Ліга Європи – 4 матчі, 4 голи, 2 асисти,
  • Ліга конференцій – 2 матчі, 1 гол.

Разом із "гірниками" бразилець став чемпіоном України (2024) та двічі вигравав Кубок України (2024, 2025). За підсумками сезону-2024/25 його визнали найкращим гравцем клубу.

Усі голи Кевіна: &quot;Шахтар&quot; попрощався з бразильцем ефектним відео

Кевін - новачок "Фулхема" (фото: ФК "Фулхем")

Хто такий Кевін

22-річний уродженець Сан-Паулу. Вихованець академій "Деспортіво Бразил". На дорослому рівні на батьківщині виступав за "Палмейрас".

Був придбаний "Шахтарем" у січні 2024 року за 12 млн євро. Влітку 2025-го "гірники" продали футболіста в англійським "Фулхем" вже за 40 млн (ще 5 млн передбачені бонусами). Цей трансфер увійшов до топ-5 продаж "Шахтаря" за історію та став рекордним для "Фулхема".

Раніше ми навели перші слова Олександра Зінченка після переходу з "Арсенала" в "Ноттінгем".

Також читайте про термінову заміну воротаря в збірній України перед стартом у відборі до ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Шахтар
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці