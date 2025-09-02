Все голы Кевина: "Шахтер" попрощался с бразильцем эффектным видео
Бразильский вингер Кевин перешел из донецкого "Шахтера" в английский "Фулхэм". "Горняки" поблагодарили футболиста - в частности ярким видео всех его голов за донецкий клуб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал "Шахтера".
Сколько забил бразилец
Бразилец присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года и с тех пор сыграл за клуб 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.
Статистика Кевина за "Шахтер":
- Премьер-лига Украины - 38 матчей, 9 голов, 8 ассистов,
- Кубок Украины - 6 матчей, 1 гол, 1 ассист,
- Лига чемпионов - 7 матчей, 2 гола, 1 ассист,
- Лига Европы - 4 матча, 4 гола, 2 ассиста,
- Лига конференций - 2 матча, 1 гол, 1 ассист.
Вместе с "горняками" бразилец стал чемпионом Украины (2024) и дважды выигрывал Кубок Украины (2024, 2025). По итогам сезона-2024/25 его признали лучшим игроком клуба.
Кевин - новичок "Фулхэма" (фото: ФК "Фулхэм")
Кто такой Кевин
22-летний уроженец Сан-Паулу. Воспитанник академий "Деспортиво Бразил". На взрослом уровне на родине выступал за "Палмейрас".
Был приобретен "Шахтером" в январе 2024 года за 12 млн евро. Летом 2025-го "горняки" продали футболиста в английский "Фулхэм" уже за 40 млн (еще 5 млн предусмотрены бонусами). Этот трансфер вошел в топ-5 продаж "Шахтера" за историю и стал рекордным для "Фулхэма".
