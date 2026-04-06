ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Цинізм без меж: РФ просить США забути про ультиматуми, якими сама роками тероризує світ

00:00 06.04.2026 Пн
2 хв
У МЗС РФ заявили, що США мають "зробити свій внесок" у стабілізацію ситуації.
Оксана Гапончук
Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час розмови з іранським колегою Аббасом Арагчі заявив, що для деескалації конфлікту США повинні відмовитися від ультиматумів і повернутися до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, у неділю, 5 квітня, відбулася термінова телефонна розмова між очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Ключовою темою розмови стали кроки щодо деескалації війни, яка дедалі глибше охоплює регіон. Російська сторона поклала відповідальність за можливість мирного врегулювання на США

У МЗС РФ заявили, що США мають "зробити свій внесок" у стабілізацію ситуації. Для цього, на думку Москви, Вашингтон повинен виконати дві умови:

  1. Припинити тиск: повністю відмовитися від "мови ультиматумів" у спілкуванні з Іраном та іншими гравцями.

  2. Змінити формат: повернути ситуацію виключно у "переговорне русло".

Гра на випередження в ООН

Окрему увагу Лавров та Арагчі приділили роботі в Раді Безпеки ООН. Обидві сторони висловили побоювання щодо можливих рішень Радбезу, які можуть бути ініційовані західними країнами.

Дипломати закликали уникати будь-яких дій на міжнародній арені, які "могли б підірвати решту шансів" на політичне врегулювання кризи. Фактично, Москва та Тегеран намагаються заблокувати жорсткі резолюції або санкційні механізми, які готуються у відповідь на останні атаки іранських дронів.

Що це означає для світу

Ця розмова демонструє, що Росія продовжує виступати головним адвокатом Ірану на міжнародній арені. Заклик до США свідчить про намагання Кремля перехопити ініціативу в дипломатичному процесі, водночас намагаючись вивести свого союзника з-під прямого удару та міжнародної ізоляції.

Нагадаємо, Трамп назвав Ірану точний час для відкриття Ормузької протоки. Якщо ж Іран не відкриє протоку, США почнуть знищувати електростанції по всій країні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Лавров
Новини
Наслідки удару по житловій забудові Одеси: вбито 3 людей, серед 10 поранених - немовля
Аналітика
