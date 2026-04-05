Розгром на 28 млн доларів: прикордонники спопелили техніку окупантів під Гуляйполем (відео)

21:45 05.04.2026 Нд
2 хв
Як прикордонники влаштували окупантам "ударну ніч"?
aimg Сергій Козачук
Фото: ЗСУ знищили рідкісну РЛС Зоопарк (Getty Images)

Українські прикордонники за одну ніч знищили російську техніку вартістю 28 мільйонів доларів на Гуляйпільському напрямку. Серед уражених цілей рідкісна радіолокаційна система "Зоопарк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Читайте також: Після атаки Сил оборони в Нижньогородській області РФ палає стратегічний НПЗ

Деталі нічної операції

За даними прикордонників, в ніч з 4 на 5 квітня на Запоріжжі пілоти підрозділу "Фенікс" виявили та уразили три установки реактивних систем залпового вогню. Зокрема, було розтрощено два "Гради" та один "Ураган".

Окрім реактивної артилерії, аси прикордонної служби ліквідували високовартісну систему РЛС "Зоопарк". Загальна вартість знищеного озброєння становить близько 28 мільйонів доларів.

"І це попри звичайні буденні цілі, які прикордонники підрозділу знищують цілодобово", - підкреслили у відомстві.

Унікальність цілі

Знищення РЛС "Зоопарк" є значним успіхом для українських захисників, оскільки ця техніка є вкрай рідкісною для окупаційних військ.

За даними прикордонників РЛС "Зоопарк" - вкрай рідкісна ціль для Сил оборони. Загалом за період повномасштабного вторгнення було уражено до 15 одиниць такої техніки.

Удари по тилу та втрати ворога

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об'єктах РФ, зокрема після атаки спалахнула масштабна пожежа на НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області, який забезпечує пальним московський регіон.

Також за минулий місяць українські захисники продемонстрували рекордну ефективність - у Міноборони назвали кількість уражених цілей ворога за березень, яка перевищила 151 тисячу одиниць.

Окрім цього, українським воїнам вдається знищувати й новітні розробки окупантів. Нещодавно підрозділ "Птахи Мадяра" вперше знищив секретний російський термінал супутникового зв'язку "Спірит", який ворог використовував як альтернативу Starlink.

Більше по темі:
Війна в Україні Запорізька область Сили безпілотних систем
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатов, спеціальний кореспондент — Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла