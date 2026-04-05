Розгром на 28 млн доларів: прикордонники спопелили техніку окупантів під Гуляйполем (відео)

Українські прикордонники за одну ніч знищили російську техніку вартістю 28 мільйонів доларів на Гуляйпільському напрямку. Серед уражених цілей рідкісна радіолокаційна система "Зоопарк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі нічної операції

За даними прикордонників, в ніч з 4 на 5 квітня на Запоріжжі пілоти підрозділу "Фенікс" виявили та уразили три установки реактивних систем залпового вогню. Зокрема, було розтрощено два "Гради" та один "Ураган".

Окрім реактивної артилерії, аси прикордонної служби ліквідували високовартісну систему РЛС "Зоопарк". Загальна вартість знищеного озброєння становить близько 28 мільйонів доларів.

"І це попри звичайні буденні цілі, які прикордонники підрозділу знищують цілодобово", - підкреслили у відомстві.

Унікальність цілі

Знищення РЛС "Зоопарк" є значним успіхом для українських захисників, оскільки ця техніка є вкрай рідкісною для окупаційних військ.

За даними прикордонників РЛС "Зоопарк" - вкрай рідкісна ціль для Сил оборони. Загалом за період повномасштабного вторгнення було уражено до 15 одиниць такої техніки.