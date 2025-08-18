Кредити, підтримка, бронювання. В Україні запустили новий ресурс для виробників зброї

Цифровий маркетплейс зброї

Раніше РБК-Україна писало про нові підходи до постачання дронів ЗСУ. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що рамкові угоди укладаються на основі тактико-технічних характеристик, а не за конкретними назвами виробів.

Також цього року розпочав роботу цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence. Завдяки йому підрозділи самі обирають потрібні дрони. Це забезпечує адресну та швидку доставку безпілотників на фронт. Станом на 1 серпня в маркетплейс DOT-Chain Defence інтегровані вже 11 компаній.

