Курс доллара Экономика Авто Tech

Кредиты, поддержка, бронирование. В Украине запустили новый ресурс для производителей оружия

Фото: глава Минобороны Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Для производителей оружия запустили новый портал. На платформе доступна актуальная информация о льготном кредитовании, тестировании вооружения, бронировании сотрудников и т. д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как отмечают в Минобороны, платформа zbroya.gov.ua создана как единая "точка входа" для производителей, где доступны сервисы, программы:

  • льготное 5% кредитование до 500 млн гривен - для масштабирования производства и запуска новых разработок;
  • "Железный полигон" - для тестирования образцов вооружения;
  • "Библиотека комплектующих" - база производителей комплектующих;
  • "Сделано для победы" - гранты для производителей;
  • Brave1 - программа поддержки стартапов;
  • бронирование работников критических предприятий.

Платформа будет дополняться новыми сервисами.

"Наша задача - сделать единую экосистему, которая закроет все потребности украинских оружейников, - отметил Денис Шмыгаль. - Упростить взаимодействие между государством и производителями, сократить время от идеи до серийного производства и обеспечить фронт большим количеством украинского оружия".

Цифровой маркетплейс оружия

Ранее РБК-Украина писало о новых подходах к поставкам дронов ВСУ. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что рамочные соглашения заключаются на основе тактико-технических характеристик, а не по конкретным названиям изделий.

Также в этом году начал работу цифровой маркетплейс DOT-Chain Defence. Благодаря ему подразделения сами выбирают нужные дроны. Это обеспечивает адресную и быструю доставку беспилотников на фронт. По состоянию на 1 августа в маркетплейс DOT-Chain Defence интегрированы уже 11 компаний.

Подробнее об этой системе можно прочитать в материале РБК-Украина.

Министерство обороны УкраиныОружие в Украине