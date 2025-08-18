Кредиты, поддержка, бронирование. В Украине запустили новый ресурс для производителей оружия

Цифровой маркетплейс оружия

Ранее РБК-Украина писало о новых подходах к поставкам дронов ВСУ. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что рамочные соглашения заключаются на основе тактико-технических характеристик, а не по конкретным названиям изделий.

Также в этом году начал работу цифровой маркетплейс DOT-Chain Defence. Благодаря ему подразделения сами выбирают нужные дроны. Это обеспечивает адресную и быструю доставку беспилотников на фронт. По состоянию на 1 августа в маркетплейс DOT-Chain Defence интегрированы уже 11 компаний.

