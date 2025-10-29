Усе ліжко в грошах. На Закарпатті працівник ТЦК допомагав тікати чоловікам, - ДБР

Як встановило слідство, чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, працівник військкомату потайки виводив за межі установи.

Вартість такої послуги становила 3-4 тисячі доларів, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних.

За 4-5 тисяч доларів він також "допомагав" військовим, які щойно повернулися із СЗЧ, знову втікати із батальйону резерву.

Ба більше, під час приватних розмов із бійцями він сам схиляв їх до повторної втечі. Фігурант запевняв "клієнтів", що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів. Там на втікачів мав чекати його знайомий, який власним автомобілем доставить їх у безпечні локації.

За такою схемою місце несення служби залишили щонайменше п'ятеро військовослужбовців.

Фото: на Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який за гроші допомагав призовникам втікати з військкомату (dbr.gov.ua)

Працівники ДБР затримали інструктора у лютому 2025 року під час отримання 10 тисяч доларів за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям.

Обвинуваченого судитимуть за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавленням волі.