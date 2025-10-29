Вся постель в деньгах. На Закарпатье работник ТЦК помогал сбегать мужчинам, - ГБР

Как установило следствие, мужчин, которые прибыли в ТЦК для мобилизации, но не желали служить, работник военкомата тайком выводил за пределы учреждения.

Стоимость такой услуги составляла 3-4 тысячи долларов, которые ему приносили родственники или знакомые военнообязанных.

За 4-5 тысяч долларов он также "помогал" военным, которые только что вернулись из СЗЧ, снова бежать из батальона резерва.

Более того, во время частных разговоров с бойцами он сам склонял их к повторному побегу. Фигурант уверял "клиентов", что покажет путь, по которому можно выйти за расположение части в обход патрулей. Там беглецов должен был ждать его знакомый, который собственным автомобилем доставит их в безопасные локации.

По такой схеме место несения службы оставили по меньшей мере пятеро военнослужащих.

Фото: на Закарпатье будут судить работника ТЦК, который за деньги помогал призывникам бежать из военкомата (dbr.gov.ua)

Работники ГБР задержали инструктора в феврале 2025 года во время получения 10 тысяч долларов за содействие в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.

Обвиняемого будут судить за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.