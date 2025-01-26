USAID в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти

Видання посилається на одного із працівників офісу USAID у Києві. За його словами, офіс USAID поки не володіє інформацією про те, як саме планують реалізовувати директиву Держдепу та чи будуть винятки.

USAID в Україні підтримує гуманітарні програми - відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Зазначається, що українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.