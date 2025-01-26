USAID в Украине получила распоряжение приостановить все проекты

Издание ссылается на одного из сотрудников офиса USAID в Киеве. По его словам, офис USAID пока не владеет информацией о том, как именно планируют реализовывать директиву Госдепа и будут ли исключения.

USAID в Украине поддерживает гуманитарные программы - восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Отмечается, что украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.