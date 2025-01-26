USAID в Украине получила распоряжение приостановить все проекты

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить проекты и их финансирование. Распоряжение издал Государственный департамент США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Издание ссылается на одного из сотрудников офиса USAID в Киеве. По его словам, офис USAID пока не владеет информацией о том, как именно планируют реализовывать директиву Госдепа и будут ли исключения.
USAID в Украине поддерживает гуманитарные программы - восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.
Отмечается, что украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.
Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ, которым фактически заморозил программы помощи другим государствам на 90 дней. Программы проверят, чтобы определить, соответствуют ли они политическим целям администрации Трампа.
Кроме того, Государственный департамент США издал директиву о замораживании международной помощи и приостановлении новой. Это приостановили предоставление Украине некоторой гуманитарной помощи.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что решение Госдепа не прекращает предоставление Украине военной помощи.
По данным издания Financial Times, дипломаты просят госсекретаря США Марко Рубио сделать исключение в указе о приостановлении иностранной помощи для USAID в Украине.
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