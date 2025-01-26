Дипломати просять Рубіо виключити Україну з наказу про зупинення допомоги США, - FT

Американські дипломати закликають держсекретаря США Марка Рубіо зробити для України виняток в указі про призупинення іноземної допомоги. Програми допомоги для інших країн заморозили на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання посилається на високопосадовців Бюро європейських та євразійських справ у Держдепартаменті. Зазначається, що рішення Рубіо стосується фінансування соціальної інфраструктури та економічного розвитку в Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Як пише Financial Times, USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Дипломати звернулися до держсекретаря США з проханням зробити виняток для України і наголосили на важливості цього для національної безпеки США.

"Наразі ми не знаємо, чи буде цей запит схвалений - повністю або частково - але з Вашингтона надходять позитивні сигнали", - йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні в суботу, 25 січня.

Видання додає, що агентство USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про зупинення робіт, поки розглядається запит на виняток.

Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попереджають, що без дозволу Рубіо опиняться під загрозою зриву програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури.