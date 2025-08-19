US Open-2025 з українським коментарем: де і коли дивитися головний тенісний турнір серпня

Теніс з українською доріжкою

Офіційним транслятором турніру є телеканал Eurosport. Цьогоріч US Open отримає українську аудіодоріжку. Це стало можливим завдяки співпраці медіасервісу MEGOGO та Warner Bros. Discovery.

Українська мова коментування буде доступна для глядачів як на платформі MEGOGO, так і в інших офіційних трансляторів телеканалів Eurosport.

Коментуватимуть матчі Катерина Зінченко, Олександр Черненко, Євген Смертенко, Павло Посохов, Вадим Плачинда, Дар'я Кузнецова та інші.

Якщо поєдинки українських тенісисток не увійдуть до ефіру Eurosport 1 або Eurosport 2, MEGOGO покаже їх з українськомовними коментаторами ексклюзивно на власній платформі.

Хто з українок зіграє на "мейджорі"

Матчі основних турнірів чоловічого та жіночого одиночних розрядів пройдуть з 24 серпня до 7 вересня.

До основної сітки американського Грендслему гарантовано потрапили чотири українські тенісистки в одиночному розряді: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Ще дві наші спортсменки – Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва – продовжують виступи в кваліфікації.

Нагадаємо, що у 2024 році саме на цьому турнірі в парному розряді тріумфувала українка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко.