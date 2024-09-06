Людмила Кіченок виграла US Open у парному розряді

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко тріумфували на Відкритому чемпіонаті США, здолавши дует француженки Крістіани Младеновіч і китайської тенісистки Шуай Чжан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, фінал, парний розряд, жінки

Остапенко/Л. Кіченок – Младеновіч/Чжан – 2:0 (6:4, 6:3)

Українка з латвійкою стартували надпотужно. З брейком вони повели 3:0 та зосередилися на власних подачах. Младеновіч із Чжан спробували переламати хід подій під завісу сету, але Кіченок із Остапенко закрили партію ще однією взятою чужою подачею.

Французько-китайська пара спробувала перехопити ініціативу на початку другого сету. Оформивши брейк, вони повели 2:0, а потім і 3:1. Утім, поступово українська та латвійська тенісистки перехопили ініціативу та згодом вийшли вперед.

Кіченок із Остапенко двічі взяли подачі суперниць і в дев'ятому геймі вийшли подавати на матч. Вони вели 40:15, але Младеновіч і Чжан вирішили ще трохи поопиратися і відіграли 3 матчболи. Однак, із четвертої спроби латвійсько-український дует досягнув успіху.

Хто така Людмила Кіченок

Уродженка Дніпра, разом зі сестрою-близнючкою Надією почала займатися тенісом у 7 років. Спеціалізація – парний розряд і мікст.

Торік тріумфувала на Вімблдонському турнірі в дуеті з хорватом Мате Павічем. Цьогоріч у парі з Остапенко дійшла до фіналу Australian Open. Тріумф на US Open-2024 – перший на рівні мейджорів у парах. Загалом завоювала 11 парних титулів серії WTA.

Найчастіше змагається в дуеті з Надією Кіченок і Остапенко. Після Відкритого чемпіонату США підніметься в топ-5 рейтингу парного розряду.