US Open-2025: чи зможе Віталій Сачко стати першим українцем за 8 років, що зіграє в основі?

Понеділок 18 серпня 2025 11:44
US Open-2025: чи зможе Віталій Сачко стати першим українцем за 8 років, що зіграє в основі? Віталій Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)
Автор: Катерина Урсатій

Перша ракетка України Віталій Сачко дізнався ім'я свого першого суперника у кваліфікації до Відкритого чемпіонату США - US Open-2025. Український тенісист стане єдиним представником нашої країни у чоловічому відбірковому турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сачко починає боротьбу на US Open-2025

Відкритий чемпіонат США стане першим турніром Великого шлему для українського тенісиста в цьому сезоні.

Віталій Сачко спробує пробитися в основну сітку змагань, що не вдавалося жодному українцю протягом останніх двох років. Останнім нашим представником у кваліфікації був Олексій Крутих у 2023-му, який, втім, вилетів у першому ж раунді.

За право пройти до основи, Сачко має здолати трьох суперників. Свого першого опонента українець дізнався під час жеребкування: ним став 32-річний японець Таро Даніель, який займає 155-те місце у світовому рейтингу. Раніше тенісисти між собою не зустрічалися.

Можливий шлях до основної сітки

Шлях до основного раунду US Open-2025 буде для Віталія Сачка непростим. У першому колі він зустрінеться з японцем Таро Даніелем.

Якщо Сачко переможе, його суперником у півфіналі кваліфікації стане один із двох тенісистів - француз Клеман Шіде або німець Ян-Леннард Штруфф.

У вирішальному раунді за вихід в основу українець може зіграти з першим сіяним у кваліфікації, французом Артюром Казо, або ж з переможцем однієї з інших пар: Марк Лаял/Джей Кларк/Джек Сеттерфілд.

Якщо Сачко подолає всі три раунди кваліфікації, він стане першим українським тенісистом за вісім років, що гратиме у чоловічій основній сітці цього турніру. Востаннє Україну в 2017-му представляв Олександр Долгополов, який дійшов до четвертого раунду.

Сам Сачко вже має досвід виступів на US Open. У 2023 році він також намагався пройти кваліфікацію, але вилетів у першому ж раунді.

Старт кваліфікаційних матчів US Open-2025 запланований на понеділок, 18 липня. Поєдинок Сачка проти Даніеля відбудеться на корті №9 третім запуском.

